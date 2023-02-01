Corpo achado em mato após enchente pode ser de suspeito de sequestro no ES

O corpo de um homem foi encontrado em uma vegetação no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PM

TV Gazeta Sul, o delegado Felipe Vivas informou que, ao todo, quatro pessoas estariam envolvidas no crime. Um homem de 28 anos, que está preso; um jovem de 17 anos, que está internado em um centro de detenção para menores infratores; e Para o repórter Thomaz Albano, da, o delegado Felipe Vivas informou que, ao todo, quatro pessoas estariam envolvidas no crime. Um homem de 28 anos, que está preso; um jovem de 17 anos, que está internado em um centro de detenção para menores infratores; e nesta quarta-feira (1º) foi preso um homem de 38 anos

O quarto envolvido, segundo o delegado, pode estar morto. “Uma vez que no dia 29 (de janeiro) foi encontrado um cadáver de um indivíduo ainda não identificado, legalmente identificado, apesar de a família ter reconhecido como sendo ele. No entanto, em razão do estado de decomposição, não foi possível identificar cabalmente. Então será necessário fazer o exame de DNA, para comprovar se é mesmo esse quarto indivíduo que estaria envolvido no sequestro da vereadora de Rio Novo do Sul”, explicou.

A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos) foi sequestrada no dia 22 de agosto de 2022 Crédito: Divulgação \ Câmara Municipal de Rio Novo do Sul

Prisão desta quarta-feira (1º)

Segundo o delegado Raphael Ramos, policiais disfarçados foram até uma localidade rural de Guarapari, procurar o homem. "Não houve resistência nem troca de tiros", declarou.

Por meio de um vídeo divulgado pela PC, é possível ver os policiais chegando, disfarçados, à propriedade rural que fica na localidade de Taquara do Reino, em Guarapari. Confira a seguir:

O mandado de prisão preventiva de Fabiano Ramos Alfaiate foi expedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no dia 18 de janeiro deste ano. O delegado Felipe Vivas informou que haviam quatro mandados de prisão em aberto, sendo eles por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e pelo sequestro da vereadora.

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (1º), em Guarapari, o suspeito de praticar o sequestro Crédito: Divulgação \ PC

Motivo do crime

Ainda de acordo com Vivas, o sequestro da vereadora foi realizado por que os homens estavam em busca de dinheiro para sustentar o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. “Eles pretendiam tomar diversos pontos do bairro Zumbi. E precisavam angariar recursos pra isso. Esse sequestro era justamente pra isso”, disse.

Relembre o sequestro

Segundo a Polícia Militar (PM) , familiares da vereadora Lari Bortolote Marcon contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos, no dia 22 de agosto de 2022. A vítima foi levada pela dupla, que teria dito que não faria mal a ela.