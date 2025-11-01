Home
>
Polícia
>
Confusão entre detentos termina em morte no Complexo Penitenciário de Xuri

Confusão entre detentos termina em morte no Complexo Penitenciário de Xuri

Detento estava preso desde 2016. Suspeito do crime foi autuado em flagrante pelo assassinato registrado na noite de sexta-feira (31)

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 18:49

Presídio de Xuri, em Vila Velha
Caso aconteceu no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão

Uma confusão entre presos do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), no Complexo Penitenciário de Xuri, terminou com a morte de um deles na noite de sexta-feira (31).

Recomendado para você

Alysson Oliveira Marinho estava preso no Centro de Detenção Provisória de Viana e foi liberado, segundo sua defesa, pela ausência de indícios de participação no crime

Suspeito de envenenar médico para encobrir desvio de dinheiro é solto no ES

Detento estava preso desde 2016. Suspeito do crime foi autuado em flagrante pelo assassinato registrado na noite de sexta-feira (31)

Confusão entre detentos termina em morte no Complexo Penitenciário de Xuri

A vítima recebeu socos e foi ameaçada pelo ex, um cadeirante de 70 anos; ele foi autuado pela Lei Maria da Penha e levado para a prisão

Homem agride a ex-mulher dentro de apartamento em Jardim Camburi

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o detento morto foi identificado como Moisés Tavares Pereira. O homem cumpria pena desde setembro de 2016 pelo crime de dano (artigo 163 do código penal).

Já o suspeito do crime, identificado como Daniel Fernandes de Souza, de 29 anos, foi autuado na noite de sexta em flagrante por homicídio qualificado cometido por motivo torpe, segundo a Polícia Civil (PC).

Questionadas por A Gazeta, Polícia Civil e Sejus não detalharam a motivação do crime, por qual artigo Daniel estava detido em Vila Velha e se os detentos já possuíam um histórico de confusão. A PC informa apenas que, após o crime contra Moisés, Daniel foi autuado e encaminhado ao sistema prisional após procedimentos de praxe, mas não esclarece se o homem voltou para o CDPVV ou se foi levado para outra unidade.

Em relação ao corpo de Moisés, o homem foi encaminhado ao Instituto Médico Leal (IML) da Polícia Científica para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso, informa a Sejus, foi comunicado a todas as autoridades judiciais e seguirá sob investigação da PC.

Leia mais

Imagem - Mulher é esfaqueada pelo companheiro com faca de churrasco em Cachoeiro

Mulher é esfaqueada pelo companheiro com faca de churrasco em Cachoeiro

Imagem - Dono de padaria é baleado na porta de casa em Cariacica

Dono de padaria é baleado na porta de casa em Cariacica

Imagem - Animais vítimas de maus-tratos são resgatados em Vila Velha

Animais vítimas de maus-tratos são resgatados em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

complexo prisional de xuri

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais