Confusão entre detentos termina em morte no Complexo Penitenciário de Xuri

Detento estava preso desde 2016. Suspeito do crime foi autuado em flagrante pelo assassinato registrado na noite de sexta-feira (31)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 18:49

Caso aconteceu no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão

Uma confusão entre presos do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), no Complexo Penitenciário de Xuri, terminou com a morte de um deles na noite de sexta-feira (31).

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o detento morto foi identificado como Moisés Tavares Pereira. O homem cumpria pena desde setembro de 2016 pelo crime de dano (artigo 163 do código penal).

Já o suspeito do crime, identificado como Daniel Fernandes de Souza, de 29 anos, foi autuado na noite de sexta em flagrante por homicídio qualificado cometido por motivo torpe, segundo a Polícia Civil (PC).

Questionadas por A Gazeta, Polícia Civil e Sejus não detalharam a motivação do crime, por qual artigo Daniel estava detido em Vila Velha e se os detentos já possuíam um histórico de confusão. A PC informa apenas que, após o crime contra Moisés, Daniel foi autuado e encaminhado ao sistema prisional após procedimentos de praxe, mas não esclarece se o homem voltou para o CDPVV ou se foi levado para outra unidade.

Em relação ao corpo de Moisés, o homem foi encaminhado ao Instituto Médico Leal (IML) da Polícia Científica para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso, informa a Sejus, foi comunicado a todas as autoridades judiciais e seguirá sob investigação da PC.

