Mulher é esfaqueada pelo companheiro com faca de churrasco em Cachoeiro

Vítima foi ferida na região do tórax após uma discussão com o companheiro na tarde deste sábado (1⁰)

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 18:25

Um mulher foi esfaqueada na região do tórax após uma discussão com o companheiro na tarde deste sábado (1⁰), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a agressão aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes que o suspeito possui do filho da mulher, fruto de outro relacionamento.

No local, a polícia encontrou a vítima sentada no chão da cozinha, com dificuldades para respirar. Mesmo ferida, a mulher contou aos militares que a briga começou após o casal retornar de um bar. Durante a discussão, a mulher foi golpeada com uma faca de churrasco e, ao tentar se defender, também sofreu um corte no dedo.

Rapaz foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

O homem permaneceu no local, e, segundo a polícia, se mostrou calmo e colaborativo, confirmando os fatos. Após os primeiros socorros realizados pela equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a mulher foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.

A arma do crime foi apreendida e o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. 

