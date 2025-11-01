Vista Dourada

Dono de padaria é baleado na porta de casa em Cariacica

O criminoso, que estava encapuzado, efetuou vários disparos na direção do empresário, o atingiu do lado esquerdo do peito e logo depois fugiu

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 10:32 - Atualizado há uma hora

Polícia Científica faz perícia na residência de empresário baleado em Cariacica; parede do imóvel ficou com marcas de tiro (no detalhe) Crédito: Caíque Verli/TV Gazeta

O dono de uma padaria, de 33 anos, foi baleado na porta de casa, na madrugada deste sábado (1º), em Vista Dourada, Cariacica. O criminoso, que estava encapuzado, efetuou vários disparos na direção do empresário, o atingiu do lado esquerdo do peito e logo depois fugiu. A parede do imóvel ficou com marcas de tiros.

A dinâmica do crime foi informada pelo empresário à Polícia Militar, que havia se deslocado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage após ser informada que uma pessoa baleada havia dado entrada na unidade de saúde. No contato com os policiais, o empresário disse desconhecer o motivo e o autor dos disparos, mas não deu outros detalhes.

Após os primeiros atendimentos, segundo o boletim de ocorrência da PM, o empresário foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e se encontrava estável.

Já pela manhã, durante a perícia conduzida pela Polícia Científica, foram ouvidos disparos no bairro Vista Dourada, conforme registro da equipe da TV Gazeta.

Após a publicação da matéria, a Polícia Civil, em nota, disse que o caso vai ser investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou.

A Polícia Civil destacou, ainda, que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", concluiu.

