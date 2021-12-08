Como a PF e o MP apreenderam quase uma tonelada de cocaína no ES em 24h

Eugênio Ricas explicou que a localização da quantidade de droga derivou de ações coordenadas pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo e de São Paulo, que teve o apoio da Polícia Militar capixaba e paulista, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da PF.

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Devido ao volume de entorpecente encontrado, a PF cogita que alguma grande organização criminosa tenha participação no esquema. “Estamos investigando quem são e já podemos dizer que fazem parte de um grande grupo, provavelmente do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção brasileira. Nós não temos cultivo de coca no Brasil, o que indica que o produto pode ter vindo de algum país vizinho da América do Sul. O destino, nós ainda não conhecemos, mas é possível que haja ligação do caso com o esquema de colocar drogas em cascos de navios para tráfico para outros continentes”, disse Eugênio Ricas.

Na primeira ação, na terça-feira, sete homens foram presos. No entanto, no caso da droga apreendida nesta quarta-feira, ninguém foi localizado na lancha. ”Quando as equipes policiais chegaram ao local onde ocorreu a apreensão, os suspeitos já não mais se encontravam no barco. Perceberam que estávamos no encalço”, acrescentou o superintendente da PF no Estado.

A Polícia Militar foi acionada para tentar localizar os suspeitos e o Notaer prestou apoio na busca, mas eles não foram encontrados. Parte da ação do helicóptero foi registrada em vídeo. Assista abaixo:

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OPERAÇÃO MIRA O PCC

O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas por integrantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) em cidades do Espírito Santo e de São Paulo.

No Espírito Santo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha e Guarapari, que resultaram na apreensão de quantidade expressiva de drogas e na prisão em flagrante de três pessoas. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Araraquara e Guarujá, em São Paulo.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, quatro mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça Estadual de São Paulo, também foram cumpridos nesta terça-feira. A corporação, no entanto, não informou onde esses quatro indivíduos foram detidos.

Um dos presos nesta terça-feira também foi autuado por corrupção ativa em razão de ter oferecido a um dos policiais a quantia de R$ 1 milhão para que ele e os demais não fossem presos.