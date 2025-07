Rotina nômade

Chefes do tráfico de Vila Velha vivem "de casa em casa" para escapar da polícia

Comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, afirma que criminosos responsáveis por ataques em bairros da Região 5 trocam constantemente de esconderijo para evitar prisão

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2025 às 20:50

A guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas em bairros da Região 5 de Vila Velha, além de áreas de outras regiões Primeiro de Maio e Santa Rita na última semana, fez com que o policiamento na região fosse reforçado, entretanto, existe um problema para prender as lideranças. >

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, apesar da identificação dos chefes das facções, os criminosos adotaram uma tática que dificulta a prisão: eles não dormem no mesmo local e vivem mudando de casa, em uma espécie de rotina nômade dentro das comunidades.>

De acordo com o comandante, os recentes ataques estão ligados a uma disputa territorial intensa entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV), associado ao Comando Vermelho, e o Terceiro Comando Puro (TCP), grupo com vínculos com o PCC.>

O objetivo dos ataques, segundo o coronel, é claro: tomar pontos estratégicos de venda de drogas e ampliar o lucro das organizações. “É uma guerra por território. Quando atacam uma área, querem dominar pontos de tráfico que rendem financeiramente”, afirmou o comandante.>

*Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta.>

