Violência

Quatro pessoas são baleadas durante tiroteio em Vila Velha

Três feridos foram encaminhados para um hospital do município e o quarto deu entrada no Pronto Atendimento da Glória

Quatro pessoas foram baleadas durante um tiroteio na manhã desta quinta-feira (17) no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha . Segundo a apuração da TV Gazeta , testemunhas relataram que os atiradores estavam em um carro branco e dispararam em direção a um grupo de jovens.>

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, as vítimas têm 16, 23 e 24 e 31 anos. Três foram encaminhadas ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, enquanto a quarta deu entrada no Pronto Atendimento (PA) da Glória. >