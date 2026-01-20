Chefe do tráfico em região de Vila Velha é preso com armas, drogas e munições

Home
Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:31

Ramon Rocha Antônio, conhecido como Ramon Dino, é considerado o chefe do tráfico em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha
Ramon Rocha Antônio, conhecido como Ramon Dino, é considerado o chefe do tráfico em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha

Um homem, apontado como o chefe do tráfico do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, foi preso na noite desta segunda-feira (19), no mesmo bairro. Segundo a Polícia Militar, Ramon Rocha Antônio, conhecido como Ramon Dino, de 27 anos, foi encontrado em uma casa com diversas armas de fogo, drogas e câmeras de videomonitoramento.

A PM informou que o traficante foi encontrado após uma denúncia, indicando que o suspeito estava em um imóvel. Ao chegarem no local, os militares encontraram o suspeito com uma arma, posicionada em direção a eles. Os policiais precisaram quebrar uma porta para terem acesso à casa e, após isso, prenderam Ramon em flagrante. 

No local, foram encontrados um revólver, uma pistola, um carregador, munições, cinco pinos de cocaína e 14 buchas de maconha. Além disso, duas câmeras de videomonitoramento também foram localizadas. De acordo com a polícia, os aparelhos eram utilizados por traficantes da região para monitorar a ação da polícia. Todo o material foi apreendido.

Material apreendido no imóvel em que o suspeito foi preso
Material apreendido no imóvel em que o suspeito foi preso

Ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o tenente Gama destacou que o suspeito possui relação com alguns assassinatos ocorridos em Zumbi dos Palmares e Santa Rita. "Esse indivíduo tem vasta ficha criminal. Já tem passagens pelo sistema prisional e dava ordens para os 'subordinados' do crime. Essa foi uma prisão que fragmenta um elo da facção criminosa, retirando o suspeito das ruas", disse o tenente. 

Conforme a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), Ramon já esteve preso entre 2019 e 2023, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Todo o material apreendido também foi levado à delegacia.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento. 

