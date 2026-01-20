Funcionário tranca suspeito e frustra tentativa de furto em concessionária em Vila Velha

Um homem de 35 anos foi detido na tarde desta terça-feira (20) ao tentar furtar um automóvel que estava dentro de uma concessionária localizada na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a equipe foi acionada pela própria concessionária após funcionários perceberem que o suspeito estava no interior de um veículo, um Nissan Kicks destinado a test drive, tentando ligá-lo com o uso de uma chave micha. O nome dele não foi divulgado.