Ação do ES prende suspeitos de fraude virtual em Goiás e Mato Grosso

Caso começou a ser investigado após denúncia à Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana

Beatriz Caliman

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:21

Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que comandou as investigações Crédito: Polícia Civil

Três pessoas foram presas em flagrante em Goiás e Mato Grosso suspeitas de envolvimento em fraudes virtuais e associação criminosa. As prisões, ocorridas na segunda-feira (19), são um desdobramento de investigações que começaram na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após uma vítima do Espírito Santo transferir R$ 1,7 mil em uma falsa compra pela internet. A pessoa percebeu que se tratava de um golpe após o falso vendedor passar a exigir novos pagamentos.

Foi instaurada uma nova fase investigativa, voltada à apuração dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Há indícios, inclusive a partir de ameaças proferidas pelo estelionatário contra a vítima, de que o grupo investigado tenha ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As diligências nos Estados citados seguem em andamento

Eduardo Oliveira

Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante

A ação integrada contou com o apoio do Comando de Operações de Divisas (COD) do Estado de Goiás e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Estelionato e Outras Fraudes de Mato Grosso. Celulares foram apreendidos e a polícia deve pedir a quebra de sigilo bancário para apurar lavagem de dinheiro.

Casal do PCC é preso no ES

Nesta semana, outro caso foi registrado no Espírito Santo com suspeitos presos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Desta vez, um casal foi capturado na terça-feira (20), na Serra, suspeito de aplicar golpes por meio de um falso site de venda de armas. Segundo a Polícia Civil, eles atuavam em esquema ligado ao PCC, de São Paulo, e tinham como principais vítimas colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) e policiais de várias regiões do país.

