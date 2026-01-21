Ação do ES prende suspeitos de fraude virtual em Goiás e Mato Grosso

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:21
Três pessoas foram presas em flagrante em Goiás e Mato Grosso suspeitas de envolvimento em fraudes virtuais e associação criminosa. As prisões, ocorridas na segunda-feira (19), são um desdobramento de investigações que começaram na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após uma vítima do Espírito Santo transferir R$ 1,7 mil em uma falsa compra pela internet. A pessoa percebeu que se tratava de um golpe após o falso vendedor passar a exigir novos pagamentos.
Eduardo OliveiraTitular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante
A ação integrada contou com o apoio do Comando de Operações de Divisas (COD) do Estado de Goiás e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Estelionato e Outras Fraudes de Mato Grosso. Celulares foram apreendidos e a polícia deve pedir a quebra de sigilo bancário para apurar lavagem de dinheiro.
Nesta semana, outro caso foi registrado no Espírito Santo com suspeitos presos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Desta vez, um casal foi capturado na terça-feira (20), na Serra, suspeito de aplicar golpes por meio de um falso site de venda de armas. Segundo a Polícia Civil, eles atuavam em esquema ligado ao PCC, de São Paulo, e tinham como principais vítimas colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) e policiais de várias regiões do país.
