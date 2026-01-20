CACs eram vítimas

Casal do PCC é preso no ES por golpe com falso site de venda de armas

Entre as pessoas lesadas pela dupla estavam até policiais; investigação iniciou em São Paulo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:03

Um casal suspeito de manter um falso site de venda de armas para aplicar golpes em CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) foi preso na manhã desta terça-feira (20) em Vista da Serra II, na Serra, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, eles atuavam como braço da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, que tentava se instalar no Espírito Santo. As principais vítimas eram policiais de diversas regiões do Brasil.

A prisão foi realizada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em apoio à Delegacia de Homicídios de São Paulo.

De acordo com o chefe do DEHPP, delegado Fabrício Dutra, o golpe funcionava da seguinte forma: as vítimas compravam armas de fogo por meio de um site falso de vendas e forneciam seus dados pessoais. O armamento anunciado não existia e, com as informações obtidas, os criminosos repassavam para a organização criminosa e ficavam com o dinheiro dos CACs.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão. O homem já havia sido preso em 2024 por organização criminosa, mas fugiu após receber o benefício da saída temporária em 2025.

“São armas de fogo de renome, marcas internacionais. O preço é atrativo, a pessoa acha que está comprando algo com seriedade e não está. Muitas pessoas caíram, inclusive policiais”, explicou o delegado Fabrício Dutra.

Conforme a delegada Gabriela Ene, os criminosos ainda usavam as informações repassadas pelas vítimas para fazer empréstimos e dar golpe em outras pessoas.

Eles forneciam esses documentos para o PCC e utilizam de várias formas, tentando inclusive ter acesso ao sistema da polícia Gabriela Ene Delegada

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. “É um duro golpe contra o estelionato e um recado claro: aqui no Espírito Santo, não”, destacou Fabrício Dutra.

