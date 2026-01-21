Homem é morto e duas pessoas são baleadas em ponto de ônibus na Serra

Polícia Militar foi acionada e esteve no local Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem foi morto a tiros e duas pessoas baleadas na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Jardim da Serra, na Serra. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o alvo estava em uma bicicleta quando parou em um ponto de ônibus e foi surpreendido por três homens, que desceram de um carro e dispararam. Ele não estava com documentos e, por isso, não foi identificado.

Outras duas pessoas que também estavam no local acabaram baleadas. Um homem de 34 anos foi atingido no braço, enquanto uma mulher de 27 anos ficou ferida na coxa. Ambos deram entrada em uma unidade de saúde do município.