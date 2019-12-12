Chefe de quadrilha que traficava cocaína em granito é extraditado para o ES

Mario Bonella TV Gazeta

Um traficante colombiano, apontado pela polícia como o chefe de uma quadrilha internacional , foi extraditado para o Espírito Santo. Juan Pablo Munhos Hernandes, preso na Espanha , chegou em Vitória nesta quinta-feira (12), escoltado por policiais federais. Ele é suspeito de liderar um esquema criminoso que escondia drogas dentro de blocos de granito e mármore que o Estado exporta para outros países.

A TV Gazeta acompanhou com exclusividade a investigação, que dura há quase três anos. A cocaína era escondida dentro dos blocos de pedra - nem os equipamentos de scanner e nem o faro dos cães conseguiam perceber que havia algo de errado.

(veja vídeo abaixo). A investigação da Polícia Federal começou seguindo quatro mexicanos, que entraram no Brasil em 2016 como turistas. Eles, porém, não vieram para o Estado a passeio e alugaram um galpão na Em 2017, no entanto, a Polícia Federal começou a desvendar o caso ao apreender 123 quilos de cocaína dentro do granito . Foi preciso jogar uma esfera de metal para quebra a pedra e encontrar a droga. A investigação da Polícia Federal começou seguindo quatro mexicanos, que entraram no Brasil em 2016 como turistas. Eles, porém, não vieram para o Estado a passeio e alugaram um galpão na Serra para rechear o granito com cocaína.

Luiz Gerardo Origel foi condenado e está preso no Espírito Santo. A Justiça Federal também decretou a prisão de Oscar Gerardo Gusman, Jorge Homar Franco e José Isabel e José Isabel Orozco, mas eles viajaram para o México antes da decretação.

A investigação revelou que os mexicanos não agiam sozinhos e trabalhavam para um traficante mais poderoso, que é o Juan, o colombiano preso na Espanha. Ele se hospedava em um hotel de Vitória e pagou em dinheiro vivo o aluguel do galpão onde a droga era escondida nas rochas e a empresa contratada para levar as pedras para a Itália.

O traficante colombiano Juan Pablo Munhos Hernandes Crédito: Ari Melo | TV Gazeta

Essa empresa e o dono do galpão, segundo a polícia, não sabiam do trafico.Já Juan Pablo se apresentava como negociador de obras de arte e, nas redes sociais, demostrava ter uma vida de luxo.

O envolvimento dele no crime surpreendeu a polícia da Espanha, que mandou uma mensagem para a Polícia Federal do Brasil perguntando se era ele mesmo quem deveria ser preso, porque Juan frequentava a alta sociedade, era conhecido por gente famosa e circulava até em embaixadas. Juan foi preso no dia 6 de março do ano passado e a polícia anunciou a prisão dele com destaque na tv espanhola.