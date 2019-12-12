Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico Internacional

Chefe de quadrilha que traficava cocaína em granito é extraditado para o ES

Juan Pablo, preso na Espanha, chegou em Vitória nesta quinta-feira (12), escoltado por policiais. Ele é suspeito de liderar um esquema criminoso que escondia drogas dentro de blocos de granito exportados pelo Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 14:53

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 14:53

  • Mario Bonella

    TV Gazeta
Um traficante colombiano, apontado pela polícia como o chefe de uma quadrilha internacional, foi extraditado para o Espírito Santo. Juan Pablo Munhos Hernandes, preso na Espanha, chegou em Vitória nesta quinta-feira (12), escoltado por policiais federais. Ele é suspeito de liderar um esquema criminoso que escondia drogas dentro de blocos de granito e mármore que o Estado exporta para outros países.
A TV Gazeta acompanhou com exclusividade a investigação, que dura há quase três anos. A cocaína era escondida dentro dos blocos de pedra - nem os equipamentos de scanner e nem o faro dos cães conseguiam perceber que havia algo de errado.
Em 2017, no entanto, a Polícia Federal começou a desvendar o caso ao apreender 123 quilos de cocaína dentro do granito. Foi preciso jogar uma esfera de metal para quebra a pedra e encontrar a droga (veja vídeo abaixo). A investigação da Polícia Federal começou seguindo quatro mexicanos, que entraram no Brasil em 2016 como turistas. Eles, porém, não vieram para o Estado a passeio e alugaram um galpão na Serra para rechear o granito com cocaína.
Luiz Gerardo Origel foi condenado e está preso no Espírito Santo. A Justiça Federal também decretou a prisão de Oscar Gerardo Gusman, Jorge Homar Franco e José Isabel e José Isabel Orozco, mas eles viajaram para o México antes da decretação.
A investigação revelou que os mexicanos não agiam sozinhos e trabalhavam para um traficante mais poderoso, que é o Juan, o colombiano preso na Espanha. Ele se hospedava em um hotel de Vitória e pagou em dinheiro vivo o aluguel do galpão onde a droga era escondida nas rochas e a empresa contratada para levar as pedras para a Itália.
O traficante colombiano Juan Pablo Munhos Hernandes Crédito: Ari Melo | TV Gazeta
Essa empresa e o dono do galpão, segundo a polícia, não sabiam do trafico.Já Juan Pablo se apresentava como negociador de obras de arte e, nas redes sociais, demostrava ter uma vida de luxo.
O envolvimento dele no crime surpreendeu a polícia da Espanha, que mandou uma mensagem para a Polícia Federal do Brasil perguntando se era ele mesmo quem deveria ser preso, porque Juan frequentava a alta sociedade, era conhecido por gente famosa e circulava até em embaixadas. Juan foi preso no dia 6 de março do ano passado e a polícia anunciou a prisão dele com destaque na tv espanhola.
A Polícia Federal conseguiu a extradição de Juan Pablo e ele vai ficar preso aqui no Brasil, onde será processado e julgado. Os policiais afirmam que ele tem ligação com os maiores carteis do México e que a prisão dele desmonta um grande esquema de tráfico internacional. Juan Pablo foi extraditado para o Brasil porque foi aqui que ele cometeu o crime.

Veja Também

Polícia prende homem acusado de tráfico interestadual de drogas

Crianças são educadas para se proteger do tráfico e da violência no ES

Paraguaio é preso por tráfico de drogas em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados