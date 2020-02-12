Caso Alice: familiares programam ato por paz e justiça em Vila Velha

Alice da Silva Almeida, morta após ser atingida por duas balas perdidas Crédito: Arquivo pessoal

Familiares da pequena Alice da Silva Almeida , 3 anos, pretendem realizar um protesto pedindo por paz e justiça, no próximo domingo (16). A menina foi morta a tiros, vítima de bala perdida, no quintal da casa em que morava, localizada no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.

Consternados, familiares querem a identificação dos responsáveis pela morte de Alice, e o ato deve ocorrer a partir das 9 horas, no bairro Aribiri, também em Vila Velha.

A ideia é pedir não só por justiça em relação ao assassinato da menina, mas querem paz em toda a região para que outros casos semelhantes não aconteçam. Familiares, amigos e conhecidos devem se encontrar na Avenida Jerônimo Monteiro, na altura do número 85.