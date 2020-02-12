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Criança assassinada

Caso Alice: familiares programam ato por paz e justiça em Vila Velha

Menina de 3 anos morreu após ser atingida por tiros no quintal de casa

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 19:53
Alice da Silva Almeida, morta após ser atingida por duas balas perdidas Crédito: Arquivo pessoal
Familiares da pequena Alice da Silva Almeida, 3 anos, pretendem realizar um protesto pedindo por paz e justiça, no próximo domingo (16). A menina foi morta a tiros, vítima de bala perdida, no quintal da casa em que morava, localizada no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.
Consternados, familiares querem a identificação dos responsáveis pela morte de Alice, e o ato deve ocorrer a partir das  9 horas, no bairro Aribiri, também em Vila Velha. 
> CASO ALICE | A cobertura completa
A ideia é pedir não só por justiça em relação ao assassinato da menina, mas querem paz em toda a região para que outros casos semelhantes não aconteçam. Familiares, amigos e conhecidos devem se encontrar na Avenida Jerônimo Monteiro, na altura do número 85. 
O protesto começou a ser articulado nesta quarta-feira (12) e, por isso, ainda não há detalhes se haverá uma passeata e qual o trajeto que deve ser percorrido. Camisetas já estariam sendo confeccionadas para o ato.

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