Orla em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Casal é vítima de sequestro relâmpago na orla da praia de Vila Velha

Um casal que caminhava pela orla da praia, em Vila Velha, foi alvo de sequestro relâmpago na madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com informações registradas no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) do município, o crime ocorreu por volta das 3h da manhã. O homem, uma das vítimas, foi levado para um cativeiro. Os suspeitos teriam ficado com o cartão bancário dele e com a senha, passada sob ameaças de morte.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, transmitidas pelos plantonistas do DPJ de Vila Velha, a mulher, também vítima do sequestro, teria sido refém dos suspeitos durante o crime, tendo sido liberada ao final. O carro das vítimas também teria sido usado durante o crime e foi recuperado pela equipe policial acionada pelo 190, já se encontrando no pátio do departamento policial.