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Madrugada

Casal é vítima de sequestro relâmpago na orla da praia de Vila Velha

De acordo com informações registradas no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha, o crime ocorreu de madrugada. O homem, uma das vítimas, foi levado para um cativeiro e a mulher precisou acompanhar os suspeitos durante o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 09:17

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 09:17

Orla de Itaparica, em Vila Velha
Orla em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Casal é vítima de sequestro relâmpago na orla da praia de Vila Velha
Um casal que caminhava pela orla da praia, em Vila Velha, foi alvo de sequestro relâmpago na madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com informações registradas no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) do município, o crime ocorreu por volta das 3h da manhã. O homem, uma das vítimas, foi levado para um cativeiro. Os suspeitos teriam ficado com o cartão bancário dele e com a senha, passada sob ameaças de morte.
Ainda segundo informações da Polícia Civil, transmitidas pelos plantonistas do DPJ de Vila Velha, a mulher, também vítima do sequestro, teria sido refém dos suspeitos durante o crime, tendo sido liberada ao final. O carro das vítimas também teria sido usado durante o crime e foi recuperado pela equipe policial acionada pelo 190, já se encontrando no pátio do departamento policial.
Até o momento os suspeitos não foram localizados.

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