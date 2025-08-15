CBN Vitória ao vivo: saiba como evitar fraudes digitais e aprenda a eliminar odores da geladeira!

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:20
No programa CBN Vitória desta sexta (15), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 9h45, Fernanda Queiroz conversa com o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, que explica como ficará o trânsito com a reabertura parcial da via que liga Rodovia do Sol à Darly Santos, em Vila Velha. Às 10h, o assunto é tentativas de fraudes. De abril de 2024 até abril deste ano, o Espírito Santo registrou o aumento de 31,9% nas tentativas de golpe em ambiente digital, de acordo com Serasa Experian.
