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Em Porto de Cariacica

Casa é incendiada em Cariacica e Bombeiros suspeitam de ato criminoso

Moradores relataram à equipe do Corpo de Bombeiros que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e atearam fogo na residência na tarde desta terça-feira (17). Ninguém ficou ferido

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 14:15
Casa foi incendiada em Cariacica; Suspeita é de que incêndio tenha sido criminoso
Casa foi incendiada em Cariacica; Suspeita é de que incêndio tenha sido criminoso Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma casa ficou totalmente destruída após pegar fogo no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar de ninguém ter se ferido, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso.
Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas na residência. Aos militares, moradores relataram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e atearam fogo na casa.

MULHER E CRIANÇAS NÃO ESTAVAM EM CASA

Na residência incendiada moram quatro pessoas: uma mulher de 22 anos e seus três filhos. No momento do incêndio, ela e as crianças estavam fora de casa, em uma rua próxima. A estrutura do imóvel, assim como roupas e eletrodomésticos da família, foram destruídos pelas chamas.
O comerciante Ivo Pereira de Souza, que acionou o Corpo de Bombeiros, contou que os moradores ficaram assustados, já que além de haver muitas casas na área, no momento do incêndio várias crianças estavam brincando na rua.
"Tenho um depósito de gás, minha preocupação era que o fogo pudesse passar para cá ou atingir a casa dos vizinhos. Tem bastante criança na nossa rua, o pessoal ficou bastante preocupado", afirmou em entrevista à TV Gazeta.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil foi demandada pela reportagem e informou que o caso segue sob investigação do 14º Distrito Policial, e diligências estão em andamento. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. 
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Do G1 ES

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