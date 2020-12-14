Carro roubado é encontrado batido e com marcas de tiros em Cariacica

O carro bateu e ficou com marcas de disparos na lataria após ser roubado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

região do Morro do Quiabo. Um carro roubado foi encontrado batido e todo perfurado com marcas de tiros em Cariacica neste domingo (13). A Polícia Civil acredita que traficantes rivais roubaram o veículo para realizarem um ataque na

De acordo com as primeiras investigações, o carro foi roubado por volta das 11h30 deste domingo, entre os bairro Itaquari e Alto Lage, no mesmo município. Três pessoas estavam no automóvel: um homem de 50 anos e a esposa, de 43, além uma amiga dela. Quando o casal foi deixar a mulher em casa, no momento em que pararam o veículo, uma dupla de criminosos em uma moto  um deles estava armado  obrigou que entregassem o carro.

Na sequência, um dos assaltantes assumiu a direção do automóvel e, cerca de meia hora após o assalto, o carro foi encontrado próximo a uma linha de trem entre os bairros Flechal e Porto Novo, já perto do Morro do Quiabo, repleto de marcas de tiros. Os disparos atingiram as laterais, entraram pelos vidros traseiros e em outras partes.

Além disso, o carro também estava com a parte dianteira do lado do motorista destruída devido a uma batida e também haviam marcas de sangue nos bancos do carona e também traseiros.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica, porém a polícia informou que até às 20h de domingo ninguém havia dado entrada nos pronto-atendimentos da Grande Vitória com ferimentos de tiros, indicando um possível envolvimento com este caso.