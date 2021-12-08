Carreta é flagrada com 36 toneladas de excesso de peso na BR 101, na Serra

Carreta tinha saído de Gouveia, em Minas Gerais, e tinha como destino o município de Serra Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo

Durante a madrugada desta quarta-feira (8), uma carreta andou pela BR 101 com um excesso de peso que chama atenção: eram 36 toneladas além da capacidade máxima permitida. A infração — que colocou em risco inúmeras pessoas ao longo do trajeto — foi constatada pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), no município da Serra

O veículo foi abordado por volta das 3h30 na altura do km 251, onde está instalado um posto de fiscalização com uma balança de pesagem da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A carreta estava carregada com dois grandes blocos de rocha ornamental, um em cada semirreboque.

"O veículo possui capacidade para transportar até 57.000 kg (57 toneladas) de peso bruto total combinado, com tolerância máxima de 5%. Submetido à pesagem, constatou-se 95.880 kg (95,8 toneladas)" Polícia Rodoviária Federal - Trecho de nota

Além da carga excessiva, que estava sendo levada para o município da Serra, a carreta apresentou 15.880 kg a mais na capacidade máxima de tração — que aponta o peso máximo que o veículo consegue tracionar. A PRF autuou o motorista por transitar com o veículo com excesso no peso bruto total, e reteve o veículo para realizar o transbordo do excesso de peso verificado.