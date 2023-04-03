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Crime planejado

Capixaba ofereceu ajuda em 'vaquinha' em troca de execução de grávida no RJ

Letycia Peixoto Fonseca estava no oitavo mês de gestação quando morta a tiros em Campos, no dia 2 de março; Diogo Viola de Nadai está preso acusado de ser mandante do crime

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2023 às 16:04
Diogo Viola de Nadai ao lado da grávida Letycia Peixoto Fonseca; a gestante foi morta a tiros na última quinta-feira, em Campos
Diogo Viola de Nadai ao lado da grávida Letycia Peixoto Fonseca; a gestante foi morta a tiros na última quinta-feira, em Campos Crédito: Reprodução
A Polícia Civil concluiu nesta segunda-feira (3) o inquérito que indicia o professor Diogo Viola de Nadai, de 37 anos, preso desde 10 de março, suspeito de ser mandante da morte da companheira, a engenheira Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal desde 2015. A vítima estava grávida e esperava um filho do capixaba. A informação é do jornal Extra
Segundo a delegada Natália Patrão da 34ª DP (Campos Dos Goytacazes), a motivação do crime foi a gravidez de Letycia. Diogo era casado, temia o fim do casamento e o constrangimento da família, caso a infidelidade fosse descoberta.
Segundo o Extra, quatro pessoas foram indiciadas pelo crime. Diogo Viola, Dayson dos Santos Nascimento, que efetuou os disparos, e Gabriel Machado Leite, que conduziu a moto roubada no dia do crime, vão responder por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, sem chance de defesa, mediante paga e feminicídio com aumento de pena pelo fato da vítima estar gestante.
João Gabriel, melhor amigo de Diogo e com quem teria articulado o crime, está sob prisão domiciliar por ter três filhos menores. A arma e a moto utilizada no homicídio não foram localizadas.
De acordo com informações do Extra, as investigações apontaram que Diogo teria planejado matar a amante na semana do carnaval por não aceitar a gravidez e arquitetou um plano com a ajuda de amigos. Para a investigação, a existência das duas relações amorosas foi crucial para o crime.
A delegada pontua ainda que o professor tinha depressão e estava insatisfeito com os dois relacionamentos. Na semana da execução, ele teria feito pesquisas pelo celular com os termos "tristeza que não tem fim" e "vontade de se matar".
"Ele tem vários dias de pensamento e reflexão. Diogo sabia que iria perder a liberdade. Os amigos e pessoas próximas ao professor relatam que ele era um cara muito conservador e de família religiosa. A notícia da gravidez de Letycia fez ele perceber que poderia perder o casamento com a Érika. Ele também temia envergonhar a família, não temos dúvida da motivação do crime", afirmou a delegada.

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'Vaquinha' em troca do assassinato

Durante a coletiva na manhã desta segunda-feira, a delegada Natália Padrão detalhou o comportamento "frio e calculista" do professor em relação a Letycia.
Segundo a polícia, João Gabriel, um dos participantes do crime, relatou em depoimento que Diogo — com quem ele tem uma relação de amizade desde a infância— teria o procurado na semana do carnaval para pedir ajuda. Naquela época, João Gabriel, pai de três crianças portadora de necessidades especiais, tinha aberto uma 'vaquinha' online visando arrecadar dinheiro para o tratamento.
Durante as trocas de conversa, Diogo afirmou que ajudaria o amigo com a quantia necessária, mas que em troca ele teria que "matar uma mulher".
"O Gabriel narra que o Diogo procurou ele no carnaval. Eles chegam a combinar tudo. Diogo mandou uma foto do crachá de Letycia com um retrato 3x4. No dia do crime, Diogo liga para a Letycia às 10h59 para saber onde ela estava. Em seguida ele avisa Gabriel por WhatsApp que liga para o Daysson às 11h52. Diogo é conduzido para a delegacia porque os policiais que atenderam a ocorrência estranharam a postura dele. A esposa e o filho estavam na UTI e ele não apresentava nenhuma reação de tristeza ou desespero, estava calmo e tranquilo. Na delegacia, o celular dele foi apreendido. Identificamos que ele trocou mensagens em tom de brincadeira, como se não estivesse preocupado com o que tinha acontecido com a Letycia", detalhou a delegada.

Dívidas

Segundo o Extra, a polícia apurou que Diogo Viola teria se afundado em dívidas em função das apostas que fazia com jogos de pôquer. Erika, primeira esposa, afirmou em depoimento que teria emprestado R$ 30 mil para quitar parte dos valores. No entanto, a quantia pode ter sido usada para financiar a execução do crime. A investigação apontou ainda que Erika e Letycia não se conheciam. Ambas mantinham um relacionamento simultâneo com o professor desde 2015.
Já o melhor amigo, Gabriel, confessou que Daysson recebeu R$ 5 mil reais de recompensa pela participação, pagos pelo professor. Hugo, fruto do relacionamento de Diogo com Letycia, nasceu com 8 meses e não resistiu. Segundo a polícia, o professor se recusou a fazer exame DNA, mas afirmou ser pai da criança. Mesmo assim não o registrou.
Com informações do jornal Extra.

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