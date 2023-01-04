Capixaba com deficiência mental é resgatada em SE após embarcar em Vitória

Pais reencontraram filha que tinha tentado fugir de casa, no Espírito Santo, e já estava em um ônibus no Nordeste

Segundo informado pela corporação, a jovem estava indo encontrar um namorado virtual. "O ônibus foi interceptado na madrugada do dia 1º. Ela desceu do coletivo, conversou por telefone com a irmã e decidiu ficar no posto da PRF em Cristinápolis (SE) para esperar pela família", completou.

Aproveitando o caso, a Polícia Rodoviária Federal destacou que pessoas podem passar informações sobre desaparecidos pelo número 191. No aplicativo PRF Brasil é possível registrar dados de quem desapareceu, emitindo um sinal para os policiais que estão em um raio de até 500 km do local em questão.