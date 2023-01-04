Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pai desconfiou que estivessem manipulando a jovem, que teria a mentalidade de uma criança. Diante da suspeita, ele descobriu que ela tinha embarcado em um ônibus na Rodoviária de Vitória rumo à cidade de Maceió, em Alagoas.
Capixaba com deficiência mental é resgatada em SE após embarcar em Vitória
"Por volta das 23h30 da véspera de Ano Novo, um pai ligou para a nossa base em Viana, pedindo ajuda para resgatar a filha. Todos os dados possíveis foram levantados e repassados para a central, cujos esforços resultaram na abordagem e resgate da jovem em Sergipe", disse a PRF.
Segundo informado pela corporação, a jovem estava indo encontrar um namorado virtual. "O ônibus foi interceptado na madrugada do dia 1º. Ela desceu do coletivo, conversou por telefone com a irmã e decidiu ficar no posto da PRF em Cristinápolis (SE) para esperar pela família", completou.
Depois de um primeiro acolhimento, ela foi encaminhada, no início da tarde, para a Casa de Passagem Estadual, que fica na capital Aracaju (SE), onde permaneceu até reencontrar os pais na última segunda-feira (2). Após a inesperada e breve viagem ao Nordeste, os pais retornaram com a filha ao Espírito Santo.
Desaparecidos: ajuda da PRF
Aproveitando o caso, a Polícia Rodoviária Federal destacou que pessoas podem passar informações sobre desaparecidos pelo número 191. No aplicativo PRF Brasil é possível registrar dados de quem desapareceu, emitindo um sinal para os policiais que estão em um raio de até 500 km do local em questão.