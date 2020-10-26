Câmera flagra assalto de bandido em bicicleta em Vila Velha

Mulher é assaltada por criminoso de bicicleta em Itapuã Crédito: Reprodução | Câmera de segurança

Uma designer gráfica de 27 anos foi assaltada no início da tarde do último domingo (25) em Itapuã, Vila Velha , e teve o celular roubado pelo criminoso. O que chamou a atenção é que o bandido, que estava de bicicleta, tinha uma cadeirinha de criança presa no veículo e carregava uma sacola com um pacote de fraldas.

À reportagem de A Gazeta, a mulher narrou que chegava na casa de uma amiga quando tudo aconteceu. "Dessa vez eu estava sem meu esposo. Para acessar o prédio dessa amiga, que é portaria virtual, precisa apresentar um QR Code para a câmera", explicou.

"Me chamou atenção de cara essa questão da bicicleta com a cadeirinha e com a fralda. Ele estava vestido normalmente, de calça, sapato fechado, uma camisa. Como alguém que saiu pra comprar uma fralda na farmácia. Se eu tivesse cruzado com ele, não teria temido" - - Designer gráfica

A designer disse que já saiu do carro com o celular na mão, com o código aberto. Ela especula que, pelas filmagens, o homem já tinha dado voltas na rua esperando alguma vítima para assaltar. Veja vídeo.

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"Eu cheguei, mulher, ele deve ter visto que eu estava sozinha e, logo que desci do carro e fui para a porta de trás para pegar meu bebê. Ele me abordou, pediu só o celular. Eu ainda tentei questionar. Primeiro me fiz de desentendida e depois falei: poxa, você saiu para comprar fralda e está vindo me assaltar?", disse.

O criminoso ignorou as perguntas da mulher e, segundo ela, anunciou o assalto: "Passa o celular, passa o celular". A mulher diz que só entregou o aparelho quando o homem começou a ameaçar levar o carro com ela e com o filho. "Aí eu entreguei e ele saiu. Temi pelo meu filho. No vídeo, você pode ver que gritei no final, meio que 'invoquei' a justiça divina" detalhou a designer.

"Fiquei muito chateada porque fico na dúvida: é uma pessoa que foi comprar fralda ou é só um disfarce? Pelo que vimos, ele tinha dado uma ronda ali na frente. Provavelmente estava esperando uma vítima" - - Designer gráfica

A mulher, que é do Ceará e mora no Espírito Santo há seis anos, disse que estava indo almoçar na casa de amigos que também são de lá. "Como é um lugar que eu costumo ir sempre, não fiquei desconfiada. Fiquei muito chateada e com raiva", contou a mulher.