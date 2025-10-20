Home
Cachorro corre atrás de veículo após ser abandonado na Serra; veja vídeo

Crime foi registrado por câmera de segurança e já é alvo de investigação da Polícia Civil

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:54

Animal foi deixado às margens da BR 101, no bairro José de Anchieta

Uma triste cena foi flagrada por câmeras de segurança às margens da Rodovia Governador Mário Covas (BR 101), em José de Anchieta, na Serra: um cachorro foi abandonado e chegou a correr atrás do veículo de quem o deixou no local, no domingo (19). As imagens (veja acima) mostram a caminhonete parando e uma pessoa descendo do banco do carona. Ela pega o animal, coloca no chão, entra no automóvel e vai embora. 

A ocorrência foi registrada na delegacia e já é monitorada pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. E não foi uma situação isolada: casos de maus-tratos a animais têm aumentado no Espírito Santo, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Em setembro deste ano foram 55 ocorrências, contra 34 no mesmo mês do ano passado. São casos como o registrado no último dia 30, em Campo Grande, Cariacica, quando uma mulher foi presa após deixar uma caixa com filhotes de cachorro na entrada de um supermercado.

"Era uma prática consecutiva dela, e obviamente ela deixava num local com mais pessoas para que o cachorro fosse adotado, mas não é dessa maneira que a adoção responsável acontece, não é deixando o cachorro numa caixa de papelão na entrada de um mercado. Isso é configurado crime, porque você deixa o cachorro à própria sorte, ainda mais um filhote que não sabe identificar os perigos, o que é rua, o que é calçada, não aprendeu a se alimentar", detalhou o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal.

Como ajudar?

Abandono é considerado crime de maus-tratos, já que expõe o animal a riscos, negligência e sofrimento. Denuncie pelo telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

