Mulher é presa após abandonar quatro filhotes de cachorro em Cariacica

Foi presa a mulher flagrada por câmeras de videomonitoramento (vídeo acima) abandonando quatro filhotes de cachorro na entrada de um supermercado em Campo Grande, Cariacica, na manhã de terça-feira (30). A prisão da suspeita de 46 anos aconteceu no bairro Vera Cruz, no mesmo município. O nome dela não foi divulgado pela Polícia Civil.

Mulher que abandonou filhotes de cachorro em Cariacica foi presa Crédito: Divulgação | PCES

Segundo o delegado Leandro Piquet, do Núcleo da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), a mulher já havia cometido o mesmo crime uma semana antes do flagrante no supermercado. "Durante o aprofundamento da investigação, descobrimos que essa mesma mulher já havia praticado crime semelhante em 23 de setembro deste ano, também no supermercado”, disse.