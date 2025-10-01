A Gazeta - Agora

Mulher é presa após abandonar quatro filhotes de cachorro em Cariacica

Publicado em 01/10/2025 às 14h28
Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (30)

Foi presa a mulher flagrada por câmeras de videomonitoramento (vídeo acima) abandonando quatro filhotes de cachorro na entrada de um supermercado em Campo Grande, Cariacica, na manhã de terça-feira (30). A prisão da suspeita de 46 anos aconteceu no bairro Vera Cruz, no mesmo município. O nome dela não foi divulgado pela Polícia Civil.

Mulher que abandonou filhotes de cachorro em Cariacica foi presa Crédito: Divulgação | PCES

Segundo o delegado Leandro Piquet, do Núcleo da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), a mulher já havia cometido o mesmo crime uma semana antes do flagrante no supermercado. "Durante o aprofundamento da investigação, descobrimos que essa mesma mulher já havia praticado crime semelhante em 23 de setembro deste ano, também no supermercado”, disse.

A mulher de 46 anos foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, e levada ao sistema prisional.

