Polícia pede ajuda para identificar mulher que abandonou filhotes em Cariacica

A Polícia Civil divulgou o vídeo de uma mulher abandonando filhotes de cachorro na entrada de um supermercado em Campo Grande, Cariacica, na manhã desta terça-feira (30). Os quatro cãezinhos foram deixados dentro de uma caixa, o que é considerado crime de maus-tratos. Agora, o Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) pede ajuda para identificar a suspeita.

“Estamos buscando e reunindo informações que possam nos auxiliar a identificar essa pessoa. Quem tiver informações ou conhecê-la, deve entrar em contato por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é totalmente garantido”, afirmou o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo.

De acordo com o gerente-geral de segurança do grupo ao qual o supermercado pertence, os quatro cachorrinhos estão bem e foram adotados ao longo do dia.