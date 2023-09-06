Buscas em apartamento de médica morta em hotel no ES duram quase 5h

O apartamento onde o casal Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, e a médica Juliana Pimenta Ruas El Aouar, de 39, moravam no bairro Marajoara, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (6). Os trabalhos da Polícia Civil duraram quase cinco horas. A médica foi encontrada morta dentro de um hotel em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, no dia 4 de setembro.
Os policiais chegaram ao imóvel por volta das 7h e permaneceram no local até as 11h45. Vários materiais foram apreendidos, como computadores, seringas e remédios.
"A Polícia Delegacia de Mulheres e de Homicídios de Teófilo Otoni foi requisitada pela Justiça do Espírito Santo; foi expedido um mandado de buscas, a equipe veio, dois peritos oficiais e nós recolhemos um vasto material que agora será periciado e devolvido para a polícia de Colatina (ES)", explicou a delegada Herta Coimbra.
A PC informou que durante a tarde desta quarta, um outro mandado de busca foi cumprido no consultório da médica, também em Teófilo Otoni, mas não deu mais detalhes.
Na terça-feira (5), a Polícia Civil do Espírito Santo fez nova perícia no hotel de Colatina onde médica foi encontrada morta.
*Com informações do g1MG