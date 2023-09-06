Buscas em apartamento de médica morta em hotel no ES duram quase 5h

Os policiais chegaram ao imóvel por volta das 7h e permaneceram no local até as 11h45. Vários materiais foram apreendidos, como computadores, seringas e remédios.

"A Polícia Delegacia de Mulheres e de Homicídios de Teófilo Otoni foi requisitada pela Justiça do Espírito Santo; foi expedido um mandado de buscas, a equipe veio, dois peritos oficiais e nós recolhemos um vasto material que agora será periciado e devolvido para a polícia de Colatina (ES)", explicou a delegada Herta Coimbra.

A PC informou que durante a tarde desta quarta, um outro mandado de busca foi cumprido no consultório da médica, também em Teófilo Otoni, mas não deu mais detalhes.

Na terça-feira (5), a Polícia Civil do Espírito Santo fez nova perícia no hotel de Colatina onde médica foi encontrada morta.