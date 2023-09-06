Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Teófilo Otoni

Buscas em apartamento de médica morta em hotel no ES duram quase 5h

A polícia mineira, a pedido da Justiça do ES, esteve no imóvel onde vítima morava com o marido. Foram apreendidos materiais como computadores, seringas e remédios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2023 às 15:51

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 15:51

O apartamento onde o casal Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, e a médica Juliana Pimenta Ruas El Aouar, de 39, moravam no bairro Marajoara, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (6). Os trabalhos da Polícia Civil duraram quase cinco horas. A médica foi encontrada morta dentro de um hotel em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, no dia 4 de setembro. 
Os policiais chegaram ao imóvel por volta das 7h e permaneceram no local até as 11h45. Vários materiais foram apreendidos, como computadores, seringas e remédios.
"A Polícia Delegacia de Mulheres e de Homicídios de Teófilo Otoni foi requisitada pela Justiça do Espírito Santo; foi expedido um mandado de buscas, a equipe veio, dois peritos oficiais e nós recolhemos um vasto material que agora será periciado e devolvido para a polícia de Colatina (ES)", explicou a delegada Herta Coimbra.
A PC informou que durante a tarde desta quarta, um outro mandado de busca foi cumprido no consultório da médica, também em Teófilo Otoni, mas não deu mais detalhes.
Na terça-feira (5), a Polícia Civil do Espírito Santo fez nova perícia no hotel de Colatina onde médica foi encontrada morta.
*Com informações do g1MG

+ Reportagens

Pai diz que filha era agredida pelo marido

Acusado de matar médica tem liberdade negada

"Minha filha foi torturada até a morte", diz pai

Laudo aponta asfixia e traumatismo craniano

Ex-prefeito de MG é preso suspeito de matar médica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Minas Gerais Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados