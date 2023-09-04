Acusado de matar médica em hotel de Colatina tem liberdade negada

A Justiça converteu em preventiva a prisão do marido da médica morta em hotel de Colatina e do motorista do casal. Fuvio Luziano Serafim (esposo da vítima) e o trabalhador Robson Golçalves dos Santos estão presos em flagrante desde sábado (2). Nesta segunda-feira (4), passaram por audiência de custódia, na qual o juiz João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga decidiu pela manutenção da prisão deles.
Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, é ex-prefeito de Catuji, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, e é suspeito de matar a esposa, a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, em um quarto de hotel em Colatina na madrugada do último sábado (2). Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, é motorista do casal e estava em um quarto ao lado no dia do crime.
Após depoimentos na Polícia Civil, os dois foram autuados por homicídio qualificado por motivo torpe, sem que a vítima tivesse direito à defesa e por ela ser mulher, configurando o feminicídio. Na audiência, o juiz entendeu que existem indícios que provam que Fuvio cometeu o crime.
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"Trata-se de crime de homicídio (feminicídio), perpetrado de maneira fria e desprezível, imputado ao marido da vítima e ao outro custudiado. Conforme laudo apresentado pelo SML, a vítima sofreu diversas (graves) lesões, sendo as causas da morte hipoxemia, asfixia mecânica, broncoaspiração e traumatismo cranioencefálico. [...] Em razão da reprovabilidade das condutas em tese praticadas pelos autuados e para a garantia da ordem pública, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe no presente caso", expõe.
O crime
Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, era médica em Teófilo Otoni (MG) e foi encontrada morta dentro do quarto de um hotel no bairro Benjamim Carlos dos Santos, em Colatina, na manhã do último sábado (2).
Em nota divulgada à reportagem no mesmo dia, a Polícia Militar havia informado que uma equipe foi acionada para verificar a informação de que teria acontecido um homicídio nas dependências de um hotel da cidade. Quando os policiais chegaram ao local, o gerente do estabelecimento disse aos militares que havia uma hóspede em um quarto com o marido e, em outro quarto, estava o motorista do casal.
Ainda em relato aos policiais, o gerente do hotel disse que, durante a madrugada, outros hóspedes reclamaram de barulho e bagunça no quarto do casal. Já pela manhã, o marido da mulher compareceu à recepção do estabelecimento, bastante alterado, querendo pagar a conta, alegando que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. Nesse momento, foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.
Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, um agente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina compareceu ao local do fato para realizar as diligências. Ao questionar o ex-prefeito sobre o que teria acontecido dentro do quarto, o homem relatou que a esposa teria passado por um procedimento cirúrgico em um hospital particular da cidade na última sexta-feira (1º), e que, após isso, os dois teriam ido a uma churrascaria. Segundo ele, a mulher estava feliz e ambos foram dormir às 20h.
O homem ainda relatou que ao acordar por volta de 8h de sábado, encontrou a esposa desmaiada na cama, possivelmente já morta, e foi orientado pelo Samu a colocá-la no chão do quarto para tentar reanimá-la.
Em contrapartida, segundo o boletim de ocorrência da PM, o motorista do casal relatou ao agente da DHPP que foi chamado pelo marido da vítima para ir ao quarto onde os dois estavam hospedados, pois a esposa havia caído no banheiro e precisava de ajuda.
Como ambos apresentaram informações diferentes do cenário encontrado pela perícia, foram encaminhados à Delegacia Regional do município.
Segundo o boletim de ocorrência, o quarto onde o casal estava hospedado havia garrafas de cerveja, sangue nas roupas de cama e a vítima foi encontrada machucada.
Quem é o ex-prefeito
Fuvio Luziano Serafim era casado com a vítima desde novembro de 2018. Ele foi prefeito de Catuji, no Vale do Mucuri (MG) por dois mandatos, tendo sido eleito em 2012 e reeleito em 2016. Fuvio também é administrador de uma empresa de laticínios em Minas Gerais.
O casamento com Juliana foi o segundo do ex-prefeito de Catuji. Sua primeira mulher, Zeliane Rodrigues Soares, morreu em outubro de 2016, aos 29 anos, após sofrer acidente de trânsito na MG 342.
Em entrevista ao repórter Jerry Santos, da InterTV, afiliada da Rede Globo em Teófilo Otoni (MG) no último domingo (3), Samir Sagi El-Aouar, pai da médica, afirmou que a família tinha conhecimento de agressões recentes do marido contra a esposa e acredita que o crime tenha sido planejado pelo ex-prefeito.
"Ele já vinha batendo nela algumas vezes e dizia que ela caía dentro de casa. Todo dia um olho roxo, uma cicatriz de sete centímetros na região frontal. Tudo isso acontecendo e ela querendo sair do casamento. Ele a ameaçava quando ela dizia que queria sair do casamento, pois ele não aceitava a separação. Ele programou o que ele fez", relatou o pai de Juliana.
Na tarde desta terça-feira (5), o Ibis Colatina, hotel onde o casal estava hospedado, lamentou, em nota, o ocorrido. O local também ressaltou que está colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos e que está fornecendo todo o suporte necessário às investigações em curso.