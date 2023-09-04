Juliana Pimenta Ruas El-Aouar foi morta no último sábado (2) em um quarto de hotel em Colatina Crédito: Redes Sociais

A Justiça converteu em preventiva a prisão do marido da médica morta em hotel de Colatina e do motorista do casal. Fuvio Luziano Serafim (esposo da vítima) e o trabalhador Robson Golçalves dos Santos estão presos em flagrante desde sábado (2). Nesta segunda-feira (4), passaram por audiência de custódia, na qual o juiz João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga decidiu pela manutenção da prisão deles.

Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, é ex-prefeito de Catuji, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais , e é suspeito de matar a esposa, a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, em um quarto de hotel em Colatina na madrugada do último sábado (2). Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, é motorista do casal e estava em um quarto ao lado no dia do crime.

Após depoimentos na Polícia Civil, os dois foram autuados por homicídio qualificado por motivo torpe, sem que a vítima tivesse direito à defesa e por ela ser mulher, configurando o feminicídio. Na audiência, o juiz entendeu que existem indícios que provam que Fuvio cometeu o crime.

Your browser does not support the audio element. Acusado de matar médica em hotel de Colatina tem liberdade negada

"Trata-se de crime de homicídio (feminicídio), perpetrado de maneira fria e desprezível, imputado ao marido da vítima e ao outro custudiado. Conforme laudo apresentado pelo SML, a vítima sofreu diversas (graves) lesões, sendo as causas da morte hipoxemia, asfixia mecânica, broncoaspiração e traumatismo cranioencefálico. [...] Em razão da reprovabilidade das condutas em tese praticadas pelos autuados e para a garantia da ordem pública, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe no presente caso", expõe.

O crime

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, era médica em Teófilo Otoni (MG) e foi encontrada morta dentro do quarto de um hotel no bairro Benjamim Carlos dos Santos, em Colatina, na manhã do último sábado (2).

Em nota divulgada à reportagem no mesmo dia, a Polícia Militar havia informado que uma equipe foi acionada para verificar a informação de que teria acontecido um homicídio nas dependências de um hotel da cidade. Quando os policiais chegaram ao local, o gerente do estabelecimento disse aos militares que havia uma hóspede em um quarto com o marido e, em outro quarto, estava o motorista do casal.

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar Crédito: Redes Sociais

Ainda em relato aos policiais, o gerente do hotel disse que, durante a madrugada, outros hóspedes reclamaram de barulho e bagunça no quarto do casal. Já pela manhã, o marido da mulher compareceu à recepção do estabelecimento, bastante alterado, querendo pagar a conta, alegando que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. Nesse momento, foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, um agente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina compareceu ao local do fato para realizar as diligências. Ao questionar o ex-prefeito sobre o que teria acontecido dentro do quarto, o homem relatou que a esposa teria passado por um procedimento cirúrgico em um hospital particular da cidade na última sexta-feira (1º), e que, após isso, os dois teriam ido a uma churrascaria. Segundo ele, a mulher estava feliz e ambos foram dormir às 20h.

O homem ainda relatou que ao acordar por volta de 8h de sábado, encontrou a esposa desmaiada na cama, possivelmente já morta, e foi orientado pelo Samu a colocá-la no chão do quarto para tentar reanimá-la.

Em contrapartida, segundo o boletim de ocorrência da PM, o motorista do casal relatou ao agente da DHPP que foi chamado pelo marido da vítima para ir ao quarto onde os dois estavam hospedados, pois a esposa havia caído no banheiro e precisava de ajuda.

Como ambos apresentaram informações diferentes do cenário encontrado pela perícia, foram encaminhados à Delegacia Regional do município.

Segundo o boletim de ocorrência, o quarto onde o casal estava hospedado havia garrafas de cerveja, sangue nas roupas de cama e a vítima foi encontrada machucada.

Quem é o ex-prefeito

Fuvio Luziano Serafim Crédito: Redes Sociais

Fuvio Luziano Serafim era casado com a vítima desde novembro de 2018. Ele foi prefeito de Catuji, no Vale do Mucuri (MG) por dois mandatos, tendo sido eleito em 2012 e reeleito em 2016. Fuvio também é administrador de uma empresa de laticínios em Minas Gerais.

O casamento com Juliana foi o segundo do ex-prefeito de Catuji. Sua primeira mulher, Zeliane Rodrigues Soares, morreu em outubro de 2016, aos 29 anos, após sofrer acidente de trânsito na MG 342.

Fuvio Luziano Serafim e Juliana Pimenta Ruas El-Aouar Crédito: Redes Sociais

Em entrevista ao repórter Jerry Santos, da InterTV, afiliada da Rede Globo em Teófilo Otoni (MG) no último domingo (3), Samir Sagi El-Aouar, pai da médica, afirmou que a família tinha conhecimento de agressões recentes do marido contra a esposa e acredita que o crime tenha sido planejado pelo ex-prefeito.

"Ele já vinha batendo nela algumas vezes e dizia que ela caía dentro de casa. Todo dia um olho roxo, uma cicatriz de sete centímetros na região frontal. Tudo isso acontecendo e ela querendo sair do casamento. Ele a ameaçava quando ela dizia que queria sair do casamento, pois ele não aceitava a separação. Ele programou o que ele fez", relatou o pai de Juliana.