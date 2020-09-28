Briga em restaurante vira caso de polícia em Vila Velha

Briga em restaurante de Vila Velha vira caso de polícia Crédito: Fernando Madeira

caso de polícia no início da tarde desta segunda-feira (28). Um policial federal, teria agredido uma menina que saía do local junto com a namorada, em um estabelecimento que fica na Rua Santa Catarina. Uma confusão em um restaurante no bairro Itapuã, em Vila Velha , virouno início da tarde desta segunda-feira (28). Um policial federal, teria agredido uma menina que saía do local junto com a namorada, em um estabelecimento que fica na Rua Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Militar , que foi acionada por populares por meio da denúncia de que o homem teria batido na jovem, uma equipe foi até o local e visualizou a vítima no chão, sendo amparada por outras pessoas que chegaram ao restaurante depois do ocorrido.

A PM diz que foram as próprias pessoas que indicaram quem seria o autor das agressões e que os policiais foram até o homem para realizar uma abordagem. Durante o questionamento, o homem informou que era policial e apresentou os documentos, julgados pela polícia como funcionais. Nada de ilícito foi encontrado com ele.

A Polícia Militar diz que a vítima estava consciente, reclamando de forte dor na cabeça e no braço direito. Ela disse que tinha terminado o almoço com a namorada, quando teria chegado ao caixa para efetuar o pagamento e que foi neste momento que o policial federal teria dado um empurrão nela enquanto passava.

A jovem ainda disse que o homem teria ido até à porta do estabelecimento e esperado por ela. A vítima relatou que foi agarrada por ele e teria levado uma cuspida no rosto. Em seguida, ela teria sido empurrada bruscamente vindo a cair, batendo a cabeça e o braço no chão. Segundo apuração feita pela reportagem da TV Gazeta, a vítima comemorava o aniversário de 27 anos com a namorada. "Ele foi e me deu um empurrão quando eu estava na fila. Falei: nossa, que sem educação", detalhou.

"Ele começou a me xingar de 'sapatão'. Quando saímos do restaurante, ele me segurou pelo braço e cuspiu na minha cara. Fiquei sem reação. Aí ele me deu um empurrão, tentou me dar um soco, eu caí, bati a cabeça e o braço" Vítima, 27 anos - -

Já o policial federal, Alexandre Vargas, disse que estava saindo do restaurante quando teria passado ao lado da jovem e que ela o teria chamado de "sem educação" e feito um gesto obsceno com as mãos, mostrando o dedo para ele. A PM afirma que o policial disse que saiu do estabelecimento para aguardar a esposa que estava efetuando o pagamento da conta e que, antes da companheira sair do restaurante, a vítima saiu do local e ele questionou o motivo de ter sido xingado.

De acordo com o homem, a jovem teria ido na direção dele e perguntado o que ele iria fazer diante do fato. Neste momento, ele disse que levou dois tapas da jovem, sendo um no braço e outro no rosto. Antes de ser golpeado pela terceira vez ele afirma que a empurrou, na intenção de se defender.

O policial federal disse, ainda que, em seguida, teria sido agredido pela companheira da jovem com chutes. Ela também teria tentado rasgar as roupas dele. Neste momento, ele afirma que se afastou para evitar mais confusão. O policial federal diz que as pessoas começaram a chegar ao local e acusá-lo, mesmo sem terem presenciado o fato ocorrido. Ele negou ter cometido a agressão por homofobia.

"Essa senhora saiu do restaurante antes da minha esposa e veio na minha direção. Perguntei por que ela tinha feito dedo pra mim, ela continuou vindo, perguntou o que eu ia fazer. Ela me deu um tapa no peito, outro no rosto e, quando quis dar o terceiro, eu me defendi. Empurrei e tirei ela de perto de mim. Talvez ela tenha se desequilibrado e caído" Alexandre Vargas - Servidor público

Uma mulher, que se identificou para a PM como sendo médica e teria presenciado o fato, avaliou a jovem, que foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria no veículo particular da namorada. A vítima encontra-se escoltada e após a alta médica será encaminhada para a 2ª Delegacia Regional, para onde o homem foi encaminhado.

A Gazeta demandou a demandou a Polícia Federal do Espírito Santo para saber se a corporação já tomou conhecimento dos fatos, questionando sobre o que pode acontecer com o funcionário, caso a denúncia seja comprovada. O órgão respondeu que "não tem como se pronunciar sobre o caso, visto que a ocorrência é de competência da Polícia Civil". Disse, ainda, que os fatos serão submetidos à Corregedoria Regional para apuração sobre o aspecto disciplinar.

Policial federal Alexandre Vargas, suspeito de agredir casal de namoradas em Vila Velha Crédito: TV Gazeta

A proprietária do restaurante, que não quis se identificar, disse que ela e os funcionários realmente viram uma confusão do lado de fora do estabelecimento, na calçada. Afirmou que nada aconteceu no interior do restaurante. "Estávamos com a casa cheia, vimos um tumulto lá fora que envolvia um rapaz alto e duas moças, mas não temos mais detalhes porque não vimos o que realmente aconteceu", pontuou.