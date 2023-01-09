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Bairro Rio Marinho

Briga de casal por barulho de rojão acaba com idoso ferido em Cariacica

Mulher de 52 anos relatou à PM que durante a briga com o marido, de 69, o homem ficou agressivo e ela pegou um machado para se defender, mas o objeto "esbarrou" no braço do homem
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 jan 2023 às 09:40

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 09:40

Um homem de 69 anos ficou ferido no braço esquerdo, com um corte de aproximadamente 30 centímetros, provocado por um machado durante uma discussão entre ele e a esposa, de 52 anos, na noite de domingo (8) no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso ocorreu após as 21h e o idoso precisou ser levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, no mesmo município. A briga entre o casal teria começado devido a som alto de vizinho. Apesar das informações iniciais da Polícia Militar, a TV Gazeta apurou no local que a briga foi motivada por barulho de rojões, não de som alto.
Viatura da Polícia Militar
Polícia foi acionada após informação de violência doméstica Crédito: Carlos Alberto Silva
Consta no registro da PM que, após a ocorrência, os militares foram acionadas para verificar denúncia de violência doméstica praticada pela mulher. No local, a corporação apurou que a esposa do idoso teria cobrado que o marido fosse tomar satisfações sobre o barulho na rua. O casal teria discutido e, segundo a mulher, o homem, ao ser questionado, teria ficado agressivo.
Durante a discussão, o idoso de 69 anos teria começado a empurrar a mulher, segundo relato dela aos policiais. Ela, então, pegou um machado que estava sobre a mesa para se defender. Ainda conforme a versão dela, no momento em que o esposo a teria empurrado novamente, o machado "esbarrou" no braço dele. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que o homem foi ferido pela mulher no momento em que a empurrou.
O corte foi no braço esquerdo e o homem precisou levar 10 pontos no local. Ainda segundo a PM, não foi possível ouvir a versão do idoso, porque que ele estava sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os dois estão juntos há oito anos e ambos relatam viver um relacionamento abusivo. De um lado, o homem alega que já foi agredido mais de uma vez e tem boletins de ocorrências contra a companheira. A mulher, no entanto, afirmou que é vítima de violência e, segundo ela, sempre "aguentou calada".
A Polícia Militar conduziu a suspeita à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que a mulher identificada como Jocimara Lemos Alves foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada e encaminhada ao sistema prisional.

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