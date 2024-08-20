Barbeiro morto após ônibus ser cercado em Vitória foi confundido com membro de facção

Além de barbeiro, Luiz Felipe era o principal jogador e artilheiro do time do bairro Caratoíra. Segundo o delegado-adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Moreno Gontijo, no dia do crime ele jogava uma partida de futebol, na Curva da Jurema, contra o Cabral, time do Morro do Cabral, também na Capital. Além da disputa nos gramados, facções dos dois bairros também brigam pelo domínio do tráfico de drogas.

"Um dos envolvidos no homicídio estava assistindo ao jogo. Ele identificou um indivíduo de facção rival e entrou em contato com o chefe, dizendo que tinha esse jogador. O chefe, identificado como Gabriel Freitas, autoriza cinco executores a irem atrás do ônibus que eles (time do Caratoíra) foram embora e executaram esse jogador. O que acontece é que eles se confundiram na hora da perseguição e acabaram matando um inocente", disse Gontijo.

"Todos os moradores com quem a gente conversou falaram que Luiz Felipe era um garoto de bem" Delegado Moreno Gontijo ao falar sobre Luiz Felipe Fracalossi de Souza - Delegado-adjunto da DHPP de Vitória

A perícia indicou que foram efetuados mais de 70 disparos e, no corpo, foram encontradas mais de 50 perfurações. As investigações, então, levaram a polícia a sete envolvidos: um mandante, cinco executores e uma pessoa que ficou monitorando o ônibus. Desses, seis foram capturados. São eles:

Presos:

Gabriel Freitas Borghi, conhecido como General;

Gabriel Alves da Silva, conhecido como "Gbilks";

Gabriel Lima Eleotério, conhecido como Biel;

Arnaldinho Gonçalves da Silva Neto;

Diego De Oliveira Silva;

Alan Vitor Ferreira De Melo. Foragido:

Richard Carlos Mendes

Suspeitos do assassinato de "Doritos", segundo a Polícia Civil

Conforme o inquérito, Richard Carlos Mendes teria entrado em contato, via mensagem, com o mandante Gabriel Freitas Borghi, que, por sua vez, aciona os executores: Gabriel Alves da Silva, o “Gbilks”; Diego de Oliveira Silva e Alan Vitor Ferreira de Melo, que estavam no veículo Fiat Toro; e Gabriel Lima Eleotério e Arnaldinho Gonçalves da Silva Neto, que estavam na moto.

Segundo o delegado, os executores tinham a informação de que o membro da facção inimiga estaria vestindo uma camisa do clube Vasco da Gama. Como Doritos saiu correndo com uma camisa enrolada na mão, eles pensaram que ele era o alvo. "Todos envolvidos com tráfico, roubo, Lei Maria da Penha, porte de arma e diversos crimes. Uma organização que atuava bastante intensa", disse o delegado. Veja abaixo o organograma divulgado pela Polícia Civil:

Organograma dos suspeitos, segundo a polícia Crédito: Divulgação Sesp

Relembre o crime

Luiz Felipe Fracalossi de Souza, na época com 26 anos, foi morto a tiros, na noite do dia 28 de novembro de 2023, quando estava em um ônibus e o veículo foi cercado por criminosos, que estavam em um carro e uma moto. A vítima tentou correr, junto a outros passageiros, mas os bandidos atiraram contra o jovem. Segundo relato de testemunhas, ele chegou a implorar pela vida.

Além de trabalhar como barbeiro, Luiz Felipe — que também era conhecido como Doritos — era o principal jogador e artilheiro do time do bairro Caratoíra. O jovem voltava de um jogo de futebol na Curva da Jurema, também na Capital. Quando o ônibus foi interceptado, a vítima correu por mais de 200 metros até ser baleada. Os tiros atingiram carros, paredes de algumas casas e um comércio. Moradores da comunidade disseram que foram mais de 100 disparos.