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Prejuízo de R$ 200 mil

Bandidos invadem supermercado em Porto Canoa, na Serra

Os criminosos saquearam lojas que ficam na galeria do supermercado. Celulares e outras mercadorias foram roubados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 21:30

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 21:30

Bandidos saquearam galeria de lojas dentro de supermercado em Porto Canoa, na Serra
Bandidos saquearam galeria de lojas dentro de supermercado em Porto Canoa, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Bandidos invadiram um supermercado em Porto Canoa, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (16). De acordo com a apuração da TV Gazeta, os criminosos levaram produtos de lojas que ficam na galeria do estabelecimento. Vários celulares foram furtados.
Segundo funcionários que não quiseram se identificar, o prejuízo em mercadorias chega a R$ 200 mil. O Grupo Coutinho, que administra o supermercado Extrabom, confirmou que a ação dos bandidos foi apenas na galeria de lojas.
Criminosos invadem supermercado na Serra e roubam celulares
Criminosos invadem supermercado na Serra e roubam celulares Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O crime é apurado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

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