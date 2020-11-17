Bandidos invadem supermercado em Porto Canoa, na Serra

Bandidos invadiram um supermercado em Porto Canoa, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (16). De acordo com a apuração da TV Gazeta, os criminosos levaram produtos de lojas que ficam na galeria do estabelecimento. Vários celulares foram furtados.
Segundo funcionários que não quiseram se identificar, o prejuízo em mercadorias chega a R$ 200 mil. O Grupo Coutinho, que administra o supermercado Extrabom, confirmou que a ação dos bandidos foi apenas na galeria de lojas.
A Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O crime é apurado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).