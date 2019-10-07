Facção criminosa

Bairro da Penha: saiba a função no tráfico de quem foi preso em Piúma

Segundo a polícia, os criminosos presos têm envolvimento com o tráfico de drogas, uso de arma restrita e assassinatos

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 21:16 - Atualizado há 6 anos

Operacao em Piúma prende integrantes de facção do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação / Leitor

Os quatro integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) que foram presos em Piúma, litoral Sul do Estado, no último domingo (06), são apontados pela polícia como “criminosos de alta periculosidade”.

Carlos André Mendonça de Jesus, o André Capeta, 20 anos, o , Helton Pontiá Machado, o Cara de Mulher, 24 anos, Jean Finamore Bento, o Jeanzinho, 19 anos, Rhuan Alves Furtado da Silva, 19 anos, são responsáveis por homicídios, tráfico de drogas e assaltos.

Representando os policiais militares que atuaram de forma conjunto com as demais polícias, o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Barreto, garantiu que “o crime não vai prosperar no Espírito Santo” e que a polícia vai continuar trabalhando para identificar e prender os criminosos que atuam no Complexo da Penha.

“Por mais que haja um tempo de maturação para prender uma ou outra liderança, o final é sempre conhecido: prisão e entrega à Justiça para que sejam julgadas. A prisão desses quatro indivíduos é um impacto forte no tráfico da região. Apesar de jovens, eram gerentes perigosíssimos com homicídios registrados”, destacou.

Carlos André Mendonça de Jesus, o André Capeta, 20 anos Considerado pela polícia como um criminoso de alta periculosidade e um dos braços armados do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Possui histórico criminal de homicídio e tráfico de drogas. De acordo com o titular do Denarc, delegado Fabricio Dutra, André tem participação em cinco assassinatos.

Helton Pontiá Machado, o Cara de Mulher, 24 anos Tinha a função de gerente do tráfico no Complexo da Penha e era contador do PCV, considerado o '02' na estrutura da organização criminosa. Tem envolvimento em homicídio, tráfico de drogas e posse de arma.

Jean Finamore Bento, o Jeanzinho Soldado do Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Foi apreendido quando era adolescente por roubo, homicídio e posse de arma.

Rhuan Alves Furtado da Silva Rhuan é filho de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, desde 2013. Tem registro de posse de entorpecentes e de uso ilegal de arma de fogo de uso restrito. No dia 22 de dezembro de 2017, Rhuan foi preso com uma maleta com mais de R$ 20 mil, além de uma pistola calibre .40, dois carregadores, um celular e bilhetes com anotações do tráfico de drogas. Ele estava foragido do sistema prisional desde o dia 14 de agosto deste ano.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta