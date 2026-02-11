Home
>
Polícia
>
Assassino de Dante Michelini voltou a sítio e conversou com corpo sem cabeça

Assassino de Dante Michelini voltou a sítio e conversou com corpo sem cabeça

A Polícia Civil informou que Willian Santos Manzoli, de 28 anos, confessou ter matado o empresário e retornou ao sítio no dia seguinte ao crime e ficou conversando com o corpo

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:54

 - Atualizado há uma hora

Vista aérea do imóvel em que Dante Michelini morava em Meaípe, em Guarapari
Vista aérea do imóvel em que Dante Michelini morava em Meaípe, em Guarapari Crédito: Google Earth

O suspeito de esfaquear, agredir com requintes de tortura e decapitar Dante de Brito Michelini voltou no dia seguinte ao sítio onde o assassinato aconteceu. O retorno ao local foi revelado à polícia pelo autor das agressões, Willian Santos Manzoli, de 28 anos, após confessar o homicídio na terça-feira (10) – O nome dele foi confirmado pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta. No diálogo que teve com os policiais, ele informou ter ido conversar com o corpo de Dantinho, que já estava decapitado. O cadáver foi encontrado em decomposição avançada no dia 3 de fevereiro. 

Recomendado para você

Crime aconteceu quatro horas após adolescente ter sido executado na área vizinha, nesta quinta-feira (12)

Mais um ataque a tiros termina em morte em dia de tensão em Vila Velha

Ação na manhã desta quinta-feira (12) contou com polícias Civil e Militar, Guarda Municipal e apoio aéreo do Notaer

Operação contra o tráfico termina com prisões em Colatina e Marilândia

Segundo relatos, criminosos chegaram de carro e fugiram após o ataque; veículo foi encontrado abandonado a três quilômetros do local

Adolescente de 14 anos é morto durante ataque a tiros em Vila Velha

Conforme detalhes passados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11) pelo chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra, William sentou ao lado do cadáver. Enquanto fumava um cigarro de maconha, o investigado falava com o corpo como: "Viu só, Jack?". O termo é utilizado no mundo do crime para definir estupradores. Conforme o delegado, pessoas teriam falado para William que Dante era um estuprador e a informação pode ter o estimulado a matá-lo.

Em 1973, Dante foi acusado, juntamente com o pai, Dante de Barros Michelini, e Paulo Helal, pela morte de Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de oito anos. A criança foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. Os três foram inocentados por falta de provas em um segundo julgamento nos anos 90 e o caso acabou arquivo. A polícia afirma não existir ligação entre a morte de Dantinho com o caso pelo qual foi julgado há décadas.

Primeiro episódio da websérie conta a história da infância da menina, que virou símbolo da luta contra a violência sexual

“Provavelmente no dia 17 e 18, o cidadão (William) estava praticando crimes da região e se escondia em lugares por ali. O imóvel é grande, tem 51 mil metros quadrados, tinha uns casebres e ele estava lá escondido. (Dante) o viu e ele alega que foi empurrado e levou golpes de pauladas. As pessoas começaram a fazer chacota dele na boca de fumo por levar surra de um Jack”, explicou o delegado.

A indignação por ser "zoado" pela situação e por receber a informação de que quem o espancou seria um estuprador, revoltaram o preso. O sentimento cresceu dentro de William, segundo Dutra, e desta forma pode ter levado ele de volta ao sítio para cometer o crime.

Decapitado ainda vivo

Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho
Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho Crédito: Reprodução TV Gazeta

William informou aos delegados em uma reconstituição não oficial ter decapitado Dante com ele ainda em vida. "Ele foi morto no dia 19 (de janeiro) e descobrimos o corpo no dia 3 (de fevereiro). A putrefação é grande, mas podemos afirmar que ele sofreu muito. Teve a cabeça cortada quando estava vivo", destacou o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra.

+Reportagens

Suspeito de matar Dante Michelini foi preso no ES por violência doméstica

Autor confesso do crime utilizou faca-alicate para decapitar Dante Michelini

Escola com nome Dante Michelini pode virar Araceli no ES

Vingança motivou assassinato de Dante Michelini em Guarapari

Dante Michelini, absolvido por morte de Araceli, é encontrado decapitado, diz irmão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime homicídio Prisão

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais