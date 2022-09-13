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Carro roubado na fuga

Assalto a joalheria termina em perseguição, tiros e prisão em Vila Velha

Com o suspeito, preso tentando se esconder em uma região de mata do bairro Jardim Asteca, foi apreendida uma arma e uma mochila com joias
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 set 2022 às 08:45

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 08:45

Joalheria foi roubada na Avenida João Mendes, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, nesta segunda (12)
Joalheria foi roubada na Avenida João Mendes, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, nesta segunda (12) Crédito: Reprodução/Google Maps
Um assalto a uma joalheria em Santa Mônica, Vila Velha, terminou com tiros, carro roubado, perseguição da Polícia Militar e um homem de 24 anos preso. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (12) e começou na Avenida João Mendes e terminou em Jardim Asteca, onde o suspeito foi preso tentando se esconder em uma região de mata.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento e perguntou ao dono se um par de alianças era de ouro. No momento em que o proprietário pegou as joias para analisar, o homem sacou uma arma e anunciou o assalto.
O criminoso ordenou que o proprietário colocasse joias, óculos, relógios e outros objetos de valor em uma mochila e fugiu. Assim que o suspeito saiu da loja, o dono gritou "pega ladrão". Por conta disso, o suspeito se virou e atirou contra a vítima, que não foi atingida.
Veja abaixo a avenida onde aconteceu o crime:
Vídeos de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem foge do estabelecimento e atira na direção do proprietário da loja. Também é possível ver viaturas em frente à área de mata onde ele foi preso. Veja abaixo:
Em seguida, ainda conforme a PM, o homem atirou contra um carro que passava pela avenida e abordou o veículo, obrigando que o motorista o ajudasse na fuga.
Uma equipe da Polícia Militar passava pela região e foi informada do crime. Os militares viram, já no bairro Cocal, o carro em alta velocidade passando por sinais vermelhos e começou a persegui-lo. A polícia aponta que o veículo foi encontrado abandonado em uma rua sem saída do bairro Jardim Asteca, próximo a uma região de mata.
Relojoaria assaltada funciona em na Avenida João Mendes, em Santa Mônica, Vila Velha
Relojoaria assaltada funciona em na Avenida João Mendes, em Santa Mônica, Vila Velha Crédito: Fabrício Christ
Os militares entraram na vegetação e encontraram o suspeito deitado, tentando se esconder. Com ele, foi apreendida uma mochila com objetos de valor e uma pistola calibre 380 com 14 munições. Ele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para fazer exames e, em seguida, ser levado ao presídio.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado, ameaça, constrangimento, posse ilegal de arma de fogo e por ter realizado disparo de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A reportagem também tenta contato com o proprietário da joalheria. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

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