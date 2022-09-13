Assalto a joalheria termina em perseguição, tiros e prisão em Vila Velha

Joalheria foi roubada na Avenida João Mendes, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, nesta segunda (12) Crédito: Reprodução/Google Maps

Um assalto a uma joalheria em Santa Mônica, Vila Velha , terminou com tiros, carro roubado, perseguição da Polícia Militar e um homem de 24 anos preso. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (12) e começou na Avenida João Mendes e terminou em Jardim Asteca, onde o suspeito foi preso tentando se esconder em uma região de mata.

De acordo com a Polícia Militar , o suspeito entrou no estabelecimento e perguntou ao dono se um par de alianças era de ouro. No momento em que o proprietário pegou as joias para analisar, o homem sacou uma arma e anunciou o assalto.

O criminoso ordenou que o proprietário colocasse joias, óculos, relógios e outros objetos de valor em uma mochila e fugiu. Assim que o suspeito saiu da loja, o dono gritou "pega ladrão". Por conta disso, o suspeito se virou e atirou contra a vítima, que não foi atingida.

Veja abaixo a avenida onde aconteceu o crime:

Vídeos de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem foge do estabelecimento e atira na direção do proprietário da loja. Também é possível ver viaturas em frente à área de mata onde ele foi preso. Veja abaixo:

Em seguida, ainda conforme a PM, o homem atirou contra um carro que passava pela avenida e abordou o veículo, obrigando que o motorista o ajudasse na fuga.

Uma equipe da Polícia Militar passava pela região e foi informada do crime. Os militares viram, já no bairro Cocal, o carro em alta velocidade passando por sinais vermelhos e começou a persegui-lo. A polícia aponta que o veículo foi encontrado abandonado em uma rua sem saída do bairro Jardim Asteca, próximo a uma região de mata.

Relojoaria assaltada funciona em na Avenida João Mendes, em Santa Mônica, Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Os militares entraram na vegetação e encontraram o suspeito deitado, tentando se esconder. Com ele, foi apreendida uma mochila com objetos de valor e uma pistola calibre 380 com 14 munições. Ele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para fazer exames e, em seguida, ser levado ao presídio.

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado, ameaça, constrangimento, posse ilegal de arma de fogo e por ter realizado disparo de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).