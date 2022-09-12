Festa na Serra termina em confusão e tiros de bala de borracha

"No início da madrugada de sábado (10), a PM foi acionada por populares para verificar ocorrência de perturbação de sossego e disparos de arma de fogo dentro do evento, que ocorria em via pública no bairro José de Anchieta, na Serra. Ao se aproximarem do local, os militares foram recebidos com hostilidade pelos participantes, que lançaram objetos, como pedras e garrafas, contra a equipe que precisou de fazer uso moderado de força, com utilização de tiros de borracha para dispersar a multidão.

A PM ressalta que qualquer cidadão que se sinta prejudicado por uma ação realizada por um agente de segurança pública pode se dirigir à Corregedoria da Instituição, munido de provas, e fazer o registro da ocorrência para que o caso seja investigado."