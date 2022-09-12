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José de Anchieta

Festa na Serra termina em confusão e tiros de bala de borracha

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos de um evento que acontecia no meio da rua. No vídeo enviado à reportagem é possível ouvir bastante gritaria
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 set 2022 às 14:51

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 14:51

Uma festa em uma rua do bairro José de Anchieta, na Serra, Grande Vitória, terminou em confusão na madrugada de sábado (10). Policiais militares foram acionados por vizinhos que reclamavam do barulho provocado pelo evento. Tiros de borracha foram disparados no local durante a ação policial.
"Ao se aproximarem do local, os militares foram recebidos com hostilidade pelos participantes, que lançaram objetos, como pedras e garrafas, contra a equipe que precisou de fazer uso moderado de força, com utilização de tiros de borracha para dispersar a multidão", afirmou a corporação, por meio de nota.
No vídeo enviado à reportagem é possível ouvir bastante gritaria e um policial militar se aproximando do grupo de pessoas. O agente dispara uma vez e continua chegando perto dos indivíduos. Naquele momento, é possível ouvir o grito de um homem, avisando que o filho dele estava na rua, em um carrinho de bebê.
Segundo a PM, se algum cidadão se sentiu prejudicado com a ação, pode se dirigir à Corregedoria da instituição para fazer o registro da ocorrência e o caso ser investigado. 

O que diz a PM | Na íntegra

"No início da madrugada de sábado (10), a PM foi acionada por populares para verificar ocorrência de perturbação de sossego e disparos de arma de fogo dentro do evento, que ocorria em via pública no bairro José de Anchieta, na Serra. Ao se aproximarem do local, os militares foram recebidos com hostilidade pelos participantes, que lançaram objetos, como pedras e garrafas, contra a equipe que precisou de fazer uso moderado de força, com utilização de tiros de borracha para dispersar a multidão. 

 A PM ressalta que qualquer cidadão que se sinta prejudicado por uma ação realizada por um agente de segurança pública pode se dirigir à Corregedoria da Instituição, munido de provas, e fazer o registro da ocorrência para que o caso seja investigado."

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