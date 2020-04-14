A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Força Nacional fizeram uma operação conjunta em Cariacica, horas depois de criminosos incendiarem um ônibus e um caminhão no município.
De acordo com a PM, três pessoas, com envolvimento com o tráfico, foram presas na operação, que aconteceu na noite dessa segunda-feira (13).
Os ataques no município foram respostas dos criminosos depois que um homem foi baleado em uma abordagem da PM no bairro Porto Novo. Bandidos atearam fogo em um ônibus neste bairro e também incendiaram um caminhão, em Flexal. Não houve feridos. Ainda nesta segunda-feira, após os incêndios, um suspeito foi preso com material inflamável tentando incendiar um coletivo, em Porto de Santana, também em Cariacica.
Após ataque a ônibus e caminhão, polícia faz operação em Cariacica
Os policiais disseram que esse homem tinha envolvimento com o tráfico e reagiu a abordagem policial, tentando pegar a arma do PM.
No entanto, um morador do bairro disse que a ação dos policiais foi agressiva. "Já chegaram com ignorâancia, já chegaram querendo agredir. O PM do vídeo sempre trata com ignorância", reclamou.
O secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho, afirmou que "não vai tolerar" incêndio a ônibus, disse que a pasta vai apurar se houve excessõs na abordagem, mas defendeu os policiais.
"A abordagem é uma inciativa louvável do policial militar que não teria obrigação nenhuma de fazê-la se não fosse um policial. A abordagem é uma coisa muito simples. Se não houver nada, aquele indivíduo será liberado. Agora, aquele que se atraca com o policial e tenta pegar a arma do policial, está contribuindo para outra abordagem", pontuou o secretário. Com informações da TV Gazeta