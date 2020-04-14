O secretário Alexandre Ramalho participou da operação Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

De acordo com a PM, três pessoas, com envolvimento com o tráfico, foram presas na operação, que aconteceu na noite dessa segunda-feira (13).

Your browser does not support the audio element. Após ataque a ônibus e caminhão, polícia faz operação em Cariacica

Os policiais disseram que esse homem tinha envolvimento com o tráfico e reagiu a abordagem policial, tentando pegar a arma do PM.

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No entanto, um morador do bairro disse que a ação dos policiais foi agressiva. "Já chegaram com ignorâancia, já chegaram querendo agredir. O PM do vídeo sempre trata com ignorância", reclamou.

O secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho, afirmou que "não vai tolerar" incêndio a ônibus, disse que a pasta vai apurar se houve excessõs na abordagem, mas defendeu os policiais.