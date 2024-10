Violência doméstica

Após 25 anos agredida, mulher denuncia e marido acaba preso em Muniz Freire

Segundo a investigação, o suspeito, de 49 anos, tornou-se mais violento após o nascimento do filho. No mês passado, ele teria ameaçado matar a esposa com uma faca

Vítima procurou a Delegacia de Muniz Freire e pediu socorro. (Divulgação/PCES)

Um homem de 49 anos foi preso na quarta-feira (16), suspeito de ameaça, violência psicológica e lesão corporal qualificada contra a esposa, de 49 anos, no bairro Menino Jesus, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a investigação, os crimes teriam sido cometidos ao longo de mais de duas décadas de convivência. A prisão preventiva do agressor foi decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil. O nome do criminoso não foi divulgado.

Segundo a corporação, a vítima procurou a polícia em 8 de outubro para formalizar uma denúncia contra o companheiro, relatando ter sido vítima de violência doméstica durante 25 anos de convivência. A mulher afirmou que o agressor sempre teve comportamento violento, mesmo sem o uso de álcool ou drogas.

De acordo com a investigação, o casal tem um filho de 9 anos, e os episódios de violência física e psicológica se intensificaram após o nascimento da criança.

“Ela relatou ter sido agredida com socos, tapas e até com o uso de objetos, como cabos de vassoura, e explicou que não havia denunciado antes por medo das ameaças de morte feitas pelo suspeito", informou o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire.

Em uma das situações mais graves, ocorrida no mês passado, ele [o suspeito] teria ameaçado matá-la com uma faca, afirmando que faria o mesmo que um tio dele havia feito Hélio Flávio Martins • Delegado de Muniz Freire

De acordo com a Polícia Civil, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência por temer pela própria vida. Diante da gravidade dos fatos, o delegado pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pelo Judiciário. Após a expedição do mandado, os policiais fizeram diligências e, nesta quarta-feira (16), localizaram e prenderam o homem sem resistência.

Ele foi levado ao plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

