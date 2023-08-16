Apontado como chefe do tráfico em bairro de Vila Velha é preso em Jaguaré

Um homem de 27 anos, apontado pela Polícia Civil como liderança do tráfico de drogas do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha , foi preso na manhã desta quarta-feira (16) durante uma perseguição policial no Centro de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo. Abner Patrocínio de Oliveira era foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No momento em que os policiais civis de Jaguaré receberam a informação da localização de Abner, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, realizava uma visita institucional na cidade. "Durante a visita, a equipe da Polícia Civil foi informada de que um veículo, um Corolla branco, estava sendo conduzido por um indivíduo que tinha um mandado de prisão por tráfico em Vila Velha e por tentativa de homicídio", relatou o secretário.

Ao saber do paradeiro de Abner, a equipe, em apoio à Polícia Civil da cidade, identificou o veículo com as características do carro de Abner parado em um posto de gasolina. No entanto, no momento em que os policiais deram voz de prisão, o homem acelerou o carro, em marcha à ré, em uma manobra brusca, colidiu contra outros automóveis que estavam estacionados e saiu do veículo, fugindo a pé.

Abner Patrocínio de Oliveira é considerado foragido da Justiça e possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Naquele momento, uma perseguição a pé foi iniciada. Segundo a Polícia Civil, Abner estava usando um casaco e, em determinado momento, ameaçou colocar as mãos na cintura. Foi quando um policial efetuou três disparos, na tentativa de atingir a perna do indivíduo, que mesmo assim continuou correndo, em fuga.