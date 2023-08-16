Apontado como chefe do tráfico em bairro de Vila Velha é preso em Jaguaré

Um homem de 27 anos, apontado pela Polícia Civil como liderança do tráfico de drogas do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, foi preso na manhã desta quarta-feira (16) durante uma perseguição policial no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Abner Patrocínio de Oliveira era foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
No momento em que os policiais civis de Jaguaré receberam a informação da localização de Abner, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, realizava uma visita institucional na cidade. "Durante a visita, a equipe da Polícia Civil foi informada de que um veículo, um Corolla branco, estava sendo conduzido por um indivíduo que tinha um mandado de prisão por tráfico em Vila Velha e por tentativa de homicídio", relatou o secretário.
Ao saber do paradeiro de Abner, a equipe, em apoio à Polícia Civil da cidade, identificou o veículo com as características do carro de Abner parado em um posto de gasolina. No entanto, no momento em que os policiais deram voz de prisão, o homem acelerou o carro, em marcha à ré, em uma manobra brusca, colidiu contra outros automóveis que estavam estacionados e saiu do veículo, fugindo a pé.
Naquele momento, uma perseguição a pé foi iniciada. Segundo a Polícia Civil, Abner estava usando um casaco e, em determinado momento, ameaçou colocar as mãos na cintura. Foi quando um policial efetuou três disparos, na tentativa de atingir a perna do indivíduo, que mesmo assim continuou correndo, em fuga.
Poucos metros depois ele foi alcançado, se rendeu, foi preso e levado à Delegacia de Polícia de Jaguaré, de onde será encaminhado ao sistema prisional, segundo a Polícia Civil.