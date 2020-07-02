A roupa de gari usada pelo homem que fugiu com o dinheiro também foi encontrada Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Antes de ser preso, suspeito escondeu roupa de gari usada em assalto a lotérica no ES

Em coletiva realizada nesta quinta-feira (2), a delegada Rhaiana Bremenkamp, da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, que coordenou as investigações, disse ainda que outra pessoa também envolvida no crime foi detida por participação no assalto, que resultou na morte de dois envolvidos por um policial militar que passava pelo local. Além das prisões, a ação recuperou cerca de R$ 3 mil dos R$ 5 mil levados pelo suspeito que estava com o uniforme de gari.

"Iniciada a investigação, conseguimos identificar o integrante que estava com a roupa de gari no bairro Zumbi de Palmares, em Vila Velha. Com ele, foi encontrada munição, parte do valor roubado, sendo que a roupa utilizada por ele havia sido deixada escondida em uma vala no bairro Boa Sorte, em Cariacica . Também recuperamos o boné que utilizado por ele", salientou a delegada.

QUARTO ENVOLVIDO

Segundo a chefe da DRCCP, o quarto participante do assalto foi detido em casa, no bairro vizinho ao local onde o crime foi registrado. "O outro comparsa acabou preso no bairro Boa Sorte. Ele forneceu a arma, deu fuga ao homem vestido de gari e recebeu parte do valor levado da lotérica. Este quarto elemento foi autuado como coautor", destacou Bremenkamp.

Suspeito de assalto a lotérica em Bela Aurora, Cariacica, que conseguiu fugir estava com uniforme de gari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em depoimento à delegada, o falso gari não explicou porque usava esse tipo de roupa, mas a polícia acredita que a intenção era não levantar suspeita durante a fuga e também dificultar a identificação dele, por isso a combinação com o boné. A identidade dos dois detidos não foi divulgada, mas a polícia informou que o homem que fugiu com o dinheiro tem 22 anos, enquanto o parceiro tem 20 anos.

O rapaz que emprestou a arma foi autuado por roubo majorado e associação ao tráfico, enquanto o que se vestiu de gari também foi autuado por roubo majorado, além de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e posse de munições, associação criminosa e ainda resistência à prisão. Este último negou ter atirado durante o assalto.

Cerca de R$ 3 mil dos R$ 5 mil levados foram recuperados pela ação policial Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Na coletiva, a polícia também divulgou a identificação do segundo envolvido no assalto, que foi morto pelo policial. Trata-se de Judison Yuri Nascimento Silva, de 20 anos. O outro homem morto na ação é Fernando de Jesus, de 28 anos.

O ASSALTO

O assalto aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (30). Funcionários do local disseram que os ladrões aproveitaram quando o dono estava abrindo a loja. O dono da casa lotérica, um homem de 52 anos, contou ter aberto a porta de aço apenas o suficiente para entrar e depois abaixou, deixando um pequeno espaço.

Segundo ele, os bandidos aproveitaram esse pequeno espaço para invadir a casa lotérica, e quando o proprietário estava abrindo a porta da área restrita a funcionários, os ladrões chegaram empurrando. Eles agrediram o empresário com socos e coronhadas e o obrigaram a abrir o cofre.

Com um dos envolvidos, a polícia encontrou o boné usado no assalto, munições e também um celular Crédito: Divulgação/Polícia Civil