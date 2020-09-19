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Crime

Agência dos correios é assaltada em Alto Rio Novo, no Noroeste do ES

A Polícia Militar informou que um vigilante da agência foi baleado. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região, onde vai precisar passar por cirurgia. Um dos suspeitos envolvidos no crime foi preso em Pancas

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 21:54
Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado
Uma agência dos correios foi roubada em Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado Crédito: Arquivo/GZ
Uma agência dos correios foi roubada em Alto Rio Novo, na Região Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (18). A Polícia Militar divulgou que três homens armados entraram na agência e um vigia acabou sendo baleado. Um dos suspeitos foi preso na região de Pancas, também no Noroeste do Estado, e outros dois seguem foragidos.
Segundo o Tenente Gabrine, da Polícia Militar, o vigilante foi socorrido e levado para um hospital da região, onde passará por uma cirurgia na segunda-feira (21). A polícia fez buscar aos suspeitos, que fugiram para Pancas. Um dos envolvidos no crime foi preso e, com ele, foram apreendidas duas armas e um carro modelo Renault Logan de cor prata.

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A Polícia Militar continua as buscas pelos outros dois suspeitos de envolvimento no crime. Os Correios informaram que as polícias Militar e Federal estão atuando no caso e que os outros funcionários da agência não foram feridos. Eles estão recebendo auxílio psicológico.
O órgão enfatizou também que a unidade vai permanecer temporariamente fechada para a realização do trabalho da perícia e sugere as agências de Mantenópolis e Pancas como alternativa para a população. A nota ainda diz que os Correios mantêm estreita parceria com os órgãos de segurança, com o objetivo de prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e empregados.

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