Agência dos correios é assaltada em Alto Rio Novo, no Noroeste do ES

Uma agência dos correios foi roubada em Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado Crédito: Arquivo/GZ

Uma agência dos correios foi roubada em Alto Rio Novo , na Região Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (18). A Polícia Militar divulgou que três homens armados entraram na agência e um vigia acabou sendo baleado. Um dos suspeitos foi preso na região de Pancas, também no Noroeste do Estado, e outros dois seguem foragidos.

Segundo o Tenente Gabrine, da Polícia Militar, o vigilante foi socorrido e levado para um hospital da região, onde passará por uma cirurgia na segunda-feira (21). A polícia fez buscar aos suspeitos, que fugiram para Pancas. Um dos envolvidos no crime foi preso e, com ele, foram apreendidas duas armas e um carro modelo Renault Logan de cor prata.

A Polícia Militar continua as buscas pelos outros dois suspeitos de envolvimento no crime. Os Correios informaram que as polícias Militar e Federal estão atuando no caso e que os outros funcionários da agência não foram feridos. Eles estão recebendo auxílio psicológico.