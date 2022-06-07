Adolescente é atingida por bala perdida na Praia da Guarderia, em Vitória

Praia da Guarderia, em Vitória: menina de 12 anos foi baleada em aula de canoagem, quando se alongava para entrar no mar Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma menina de 12 anos foi baleada durante uma aula de canoagem na manhã desta terça-feira (7), na Praia da Guarderia, no bairro Enseada do Suá, em Vitória . A adolescente estava se alongando para entrar no mar quando sentiu uma dor no braço e pensou que tinha sido atingida por um remo. Segundo a Polícia Militar , ela foi socorrida por uma médica que estava no local e levada pela família para um hospital, onde foi constatado que o ferimento era de um disparo de arma de fogo.

Um funcionário de uma empresa de canoagem que atua no local relatou à reportagem que a região tem várias escolinhas que praticam o remo e, no momento em que a adolescente foi atingida, outras crianças estavam no local, acompanhadas dos pais. O profissional, que não será identificado, destacou que o caso aconteceu por volta das 8h. Ele afirmou que nenhum barulho foi ouvido, e acredita que o motivo é porque o lugar é aberto.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar destacou que, na tarde desta terça-feira, foi até o hospital para onde a adolescente foi levada, na Serra. Segundo a corporação, a menina sentiu um impacto e pensou que algum colega a tivesse atingido com o remo sem querer, mas logo percebeu que estava com um ferimento aberto e intenso sangramento.