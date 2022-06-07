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Em aula de canoagem

Adolescente é atingida por bala perdida na Praia da Guarderia, em Vitória

Menina de 12 anos estava se alongando para entrar no mar na manhã desta terça-feira (7) quando sentiu uma dor no braço e pensou que tinha sido atingida por um remo

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 17:34

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

07 jun 2022 às 17:34
Praia da Guarderia
Praia da Guarderia, em Vitória: menina de 12 anos foi baleada em aula de canoagem, quando se alongava para entrar no mar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma menina de 12 anos foi baleada durante uma aula de canoagem na manhã desta terça-feira (7), na Praia da Guarderia, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. A adolescente estava se alongando para entrar no mar quando sentiu uma dor no braço e pensou que tinha sido atingida por um remo. Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida por uma médica que estava no local e levada pela família para um hospital, onde foi constatado que o ferimento era de um disparo de arma de fogo. 
Um funcionário de uma empresa de canoagem que atua no local relatou à reportagem que a região tem várias escolinhas que praticam o remo e, no momento em que a adolescente foi atingida, outras crianças estavam no local, acompanhadas dos pais. O profissional, que não será identificado, destacou que o caso aconteceu por volta das 8h. Ele afirmou que nenhum barulho foi ouvido, e acredita que o motivo é  porque o lugar é aberto. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar destacou que, na tarde desta terça-feira, foi até o hospital para onde a adolescente foi levada, na Serra. Segundo a corporação, a menina sentiu um impacto e pensou que algum colega a tivesse atingido com o remo sem querer, mas logo percebeu que estava com um ferimento aberto e intenso sangramento. 
Já a Polícia Civil informou, em nota, que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até a tarde desta terça-feira, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido. A corporação disse que, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada no momento".

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