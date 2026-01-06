Crime na madrugada

Adolescente é apreendido após roubo de veículo com refém em Vila Velha

Vítima aguardava a abertura do semáforo na Avenida Luciano das Neves e foi abordada por uma dupla; carro foi localizado pela Guarda horas depois

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:47

Dentro do veículo roubado, a Guarda localizou mais de R$ 6 mil em espécie; menor assumiu ser responsável pela quantia Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Um homem foi feito refém durante o roubo de um carro na madrugada desta terça-feira (6), em Vila Velha. O crime ocorreu em um semáforo na Avenida Luciano das Neves, nas proximidades do Terminal de Vila Velha. Horas depois, o veículo foi localizado pela Guarda Municipal no Centro.

Segundo a apuração da TV Gazeta, a vítima estava parada no semáforo quando foi abordada por dois jovens, aparentemente armados. Eles entraram no carro, obrigaram o motorista a dirigir por cerca de cinco minutos e, em seguida, o forçaram a descer do veículo, fugindo com o automóvel.

De acordo com o agente Fabrício, da Guarda Municipal de Vila Velha, as equipes chegaram ao carro após informações repassadas pelas redes sociais e pelo sistema de monitoramento. “Recebemos a informação de que esse veículo havia sido roubado na madrugada e, com o apoio do monitoramento, conseguimos identificar o último local por onde ele passou”, explicou.

O automóvel foi encontrado estacionado na Rua Coronel Sodré. Os agentes perceberam, ainda do lado de fora, uma grande quantidade de dinheiro dentro do carro. "Foi então que eles puxaram os dados do veículo, viram que estava no nome de uma mulher, ligaram e a pediram que fosse até o local. Com a chave reserva, ela conseguiu abrir esse veículo e informou para os guardas que o dinheiro não era dela", disse Fabrício.

Pouco depois, um adolescente apareceu e afirmou que o carro e o dinheiro pertenciam a ele. Durante a conversa com os agentes, o menor acabou confessando que a quantia — de R$ 6.457 em espécie — seria proveniente do tráfico. “Ele disse que faz o recolhimento do dinheiro da venda de drogas e que iria fazer o depósito”, relatou o agente Fabrício.

Sobre o veículo, o adolescente apresentou versões diferentes, afirmando inicialmente que havia comprado o carro e, depois, que ele teria sido deixado em uma boca de fumo. O adolescente, que já possui passagens pela polícia, foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

