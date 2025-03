No meio da rua

Adolescente de 15 anos é vítima de bala perdida na Serra

Segundo relatos de moradores, a jovem voltava do mercado e foi atingida na região do ombro; crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (21)

2 min de leitura min de leitura

Rua em que menina de 15 anos foi baleada no Bairro Laranjeiras na Serra. (Vinicius Colini)

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

Uma adolescente de 15 anos foi baleada na tarde desta quinta-feira (21), na Rua Quartoze, no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra. Moradores relataram ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que a jovem voltava do supermercado com uma sacola de ovos quando foi atingida na região do ombro. Testemunhas ouviram mais de dez disparos e acreditam que tenha ocorrido um confronto entre traficantes.

De acordo com a Polícia Militar, crime aconteceu por volta das 13h. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Infantil.

Ainda em entrevista à TV Gazeta, os moradores relatam um clima de medo. Eles contam que vivem em uma área marcada pela disputa entre duas facções rivais. Segundo eles, os confrontos são constantes, alimentando a sensação de insegurança e tensão na região.

Adolescente de 15 anos é vítima de bala perdida na Serra

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada na tarde desta sexta-feira (21) para uma ocorrência de tentativa de homicídio no Bairro das Laranjeiras, na Serra. No local, encontrou uma adolescente de 15 anos ferida por arma de fogo. A vítima não soube apontar autoria ou motivação e foi socorrida pelo Samu ao Hospital Infantil.

Em nota, a Guarda Civil Municipal da Serra informou que não foi acionada para a ocorrência, mas, ao tomar conhecimento do caso, agentes foram ao local para auxiliar nas buscas pelos suspeitos, que não foram identificados até o momento.

Em resposta, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência segue em andamento.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta