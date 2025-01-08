Bala perdida atinge sala de hospital em Vitória e quase acerta médicos durante reunião

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória em Vitória Crédito: Divulgação

Uma bala perdida atingiu a sala de um Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg), em Vitória , na manhã desta quarta-feira (8). No local, que fica na área administrativa da unidade, estavam três médicos. Um deles, de 26 anos, chegou a sentir uma movimentação próxima ao cabelo, mas não soube afirmar a Polícia Militar se era do projétil encontrado no local ou de estilhaços.

À corporação, o profissional da área da saúde contou que estava em uma reunião quando todos acabaram surpreendidos pela janela sendo estilhaçada. A direção do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg) confirmou que o fato aconteceu por volta das 9h50. “(A Hinsg) ressalta que nenhum profissional foi atingido”, frisou.

Algumas pessoas desconfiam que o caso tenha ligação com um tiroteio registrado na manhã desta quarta (8) em São Benedito, na Capital.

O bairro fica próximo ao Hinsg, mas a PM confirmou somente que houve uma troca de tiros na região. Porém, não afirmou que a bala encontrada no hospital partiu do confronto na região.

De acordo com a polícia, os disparos em São Benedito aconteceram durante patrulhamento a pé. Os militares se depararam com quatro suspeitos armados. Um deles até disparou uma granada contra os agentes, conforme nota enviada pela PM. Para se proteger, a equipe revidou.