Bala perdida atinge sala de hospital em Vitória e quase acerta médicos durante reunião

Uma bala perdida atingiu a sala de um Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg), em Vitória, na manhã desta quarta-feira (8). No local, que fica na área administrativa da unidade, estavam três médicos. Um deles, de 26 anos, chegou a sentir uma movimentação próxima ao cabelo, mas não soube afirmar a Polícia Militar se era do projétil encontrado no local ou de estilhaços.
À corporação, o profissional da área da saúde contou que estava em uma reunião quando todos acabaram surpreendidos pela janela sendo estilhaçada. A direção do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg) confirmou que o fato aconteceu por volta das 9h50. “(A Hinsg) ressalta que nenhum profissional foi atingido”, frisou.
Algumas pessoas desconfiam que o caso tenha ligação com um tiroteio registrado na manhã desta quarta (8) em São Benedito, na Capital.
O bairro fica próximo ao Hinsg, mas a PM confirmou somente que houve uma troca de tiros na região. Porém, não afirmou que a bala encontrada no hospital partiu do confronto na região.
De acordo com a polícia, os disparos em São Benedito aconteceram durante patrulhamento a pé. Os militares se depararam com quatro suspeitos armados. Um deles até disparou uma granada contra os agentes, conforme nota enviada pela PM. Para se proteger, a equipe revidou.
Os suspeitos fugiram, mas encontraram dois carregadores alongados contendo no total 64 munições, um artefato explosivo (granada), que foi detonado pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME).