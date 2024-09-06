Homem é atingido por bala perdida em bar de Ataíde, em Vila Velha

Um homem de 56 anos acabou sendo vítima de bala perdida quando estava sentado em um bar na noite de quinta-feira (5), no bairro Ataíde, em Vila Velha. O alvo dos disparos seria um indivíduo que estava de moto e conseguiu fugir.
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, apurou que o crime foi por volta de 21 horas. O suspeito, armado, entrou na rua Ângelo Antônio Fernandes já atirando em direção ao motociclista– que largou o veículo e fugiu correndo. O atirador foi atrás do alvo, atirando várias vezes. Um dos disparos acertou a vítima de 56 anos, que estava sentada em um bar.
O homem baleado foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Segundo a Polícia Militar, no local do crime, ninguém soube passar informações sobre a autoria e motivação do crime. Ainda conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o suspeito fugiu e não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido preso.