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Alvo era outro

Homem é atingido por bala perdida em bar de Ataíde, em Vila Velha

Crime aconteceu na noite de quinta-feira (5); o alvo dos disparos era um motociclista, que jogou o veículo no chão e conseguiu fugir correndo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2024 às 10:44

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 10:44

Homem é baleado em Vila Velha
Homem é baleado em Vila Velha Crédito: Alice Sousa
Um homem de 56 anos acabou sendo vítima de bala perdida quando estava sentado em um bar na noite de quinta-feira (5), no bairro Ataíde, em Vila Velha. O alvo dos disparos seria um indivíduo que estava de moto e conseguiu fugir.
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, apurou que o crime foi por volta de 21 horas. O suspeito, armado, entrou na rua Ângelo Antônio Fernandes já atirando em direção ao motociclista– que largou o veículo e fugiu correndo. O atirador foi atrás do alvo, atirando várias vezes. Um dos disparos acertou a vítima de 56 anos, que estava sentada em um bar.
O homem baleado foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Segundo a Polícia Militar, no local do crime, ninguém soube passar informações sobre a autoria e motivação do crime. Ainda conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o suspeito fugiu e não foi localizado.
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido preso.

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