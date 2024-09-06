Homem é atingido por bala perdida em bar de Ataíde, em Vila Velha

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, apurou que o crime foi por volta de 21 horas. O suspeito, armado, entrou na rua Ângelo Antônio Fernandes já atirando em direção ao motociclista– que largou o veículo e fugiu correndo. O atirador foi atrás do alvo, atirando várias vezes. Um dos disparos acertou a vítima de 56 anos, que estava sentada em um bar.