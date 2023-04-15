Adolescente de 13 anos é suspeito de matar madrasta em Vitória

Um adolescente de 13 anos acabou apreendido, suspeito de matar a facadas a madrasta durante a madrugada deste sábado (15), no bairro Maria Ortiz, em Vitória . A mulher tinha 44 anos e estava sozinha com os enteados, enquanto o marido realizava entregas. O nome dela não será divulgado para preservar a identidade do menino.

O crime aconteceu por volta das 2h30, na casa da família, onde também funciona uma hamburgueria. Câmeras de segurança registraram o carro no qual estaria o marido da vítima saindo poucos minutos antes de tudo acontecer. Logo depois, a mulher sai cambaleando e pedindo ajuda aos vizinhos.

"A gente não esperava ver aquela cena: ela saiu já segurando o peito, que sangrava muito. Em seguida, o menino saiu da casa, todo machucado, com a mão sangrando" Lourdes Barros - Vizinha da vítima e dona de casa

Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, uma vizinha contou que a relação entre a mulher, os enteados e o marido era conturbada. “Inicialmente, achamos que era outra coisa, mas, depois, passamos a desconfiar do menino porque eram muitas brigas, com gritos o tempo todo”, contou Lourdes Barros.

De acordo com a Polícia Militar , o marido da vítima contou que soube do que houve pelos vizinhos, retornando rapidamente para a casa. “Ele afirmou que deixou a esposa com os dois filhos dele, de 11 e 13 anos, para que encerrassem os serviços da hamburgueria, enquanto ele realizava as últimas entregas.”

“O homem perguntou aos filhos o que tinha acontecido. O mais novo disse que estava dormindo e só acordou com os gritos de socorro da madrasta. Já o mais velho falou que estava vendo televisão e não souber dizer o que ocorreu. No entanto, ele estava com sangue e arranhões nos braços e com cortes nas duas mãos”, revelou a PM.

Crime aconteceu no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na madrugada deste sábado (15) Crédito: Kaique Dias

Segundo a corporação, uma faca ensanguentada foi encontrada na saída da casa, que também estava suja de sangue. Quando a equipe chegou, a vítima já estava no chão, cercada por moradores que acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) . A morte foi confirmada no local, antes dos primeiros socorros.

TV Gazeta. Polícia Civil informou que o corpo da mulher foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado aos familiares. Na manhã deste sábado (15), o marido dela estava com os dois filhos no DML, mas não quis conversar com a reportagem da