Acusado de matar mãe e filha no RJ é preso em Presidente Kennedy

O homem, que não teve o nome revelado pela polícia, é acusado de ter matado mãe e filha no município de Campos dos Goytacazes, em 2014. Na época, ele foi acusado de matar uma mulher a pauladas e facadas na porta da casa da vítima. A filha dela, de 11 anos também, foi morta a pauladas. O corpo foi encontrado dias após o fato, num matagal.