Acusado de matar mãe e filha no RJ é preso em Presidente Kennedy

Um homem foi preso na localidade de Boa Esperança, interior de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo, depois de uma denúncia de danos, nessa quarta-feira (30). Ao verificar o nome dos envolvidos no caso, a Polícia Militar descobriu que o homem era foragido da Justiça do Rio de Janeiro. Ele é acusado de cometer dois assassinatos.
O homem, que não teve o nome revelado pela polícia, é acusado de ter matado mãe e filha no município de Campos dos Goytacazes, em 2014. Na época, ele foi acusado de matar uma mulher a pauladas e facadas na porta da casa da vítima. A filha dela, de 11 anos também, foi morta a pauladas. O corpo foi encontrado dias após o fato, num matagal.
Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo, conversando com um dos envolvidos, a equipe suspeitou que ele poderia ser procurado pela Justiça do Rio de Janeiro, por acusações de homicídios. Foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a delegacia do município e encaminhado ao centro de detenção de Marataízes.