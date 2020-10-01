Após briga entre pai e filho, casa é incendiada em Guaçuí

Corpo de Bombeiros controlou as chamas Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Um rapaz de 21 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (01), suspeito de provocar um incêndio na casa do pai, após uma discussão, em Guaçu í, Região do Caparaó. A cozinha da casa, no bairro São Miguel, ficou destruída.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio, registrado por volta das 9h, se restringiu à cozinha, porém, como a casa era de telhado de zinco, o calor fez com que boa parte do teto da casa viesse abaixo.

No atendimento, os militares apontaram que havia indícios de ato criminoso e a Polícia Civil foi acionada. Não havia ninguém dentro da residência no momento do incêndio.

Incêndio destruiu cozinha da casa Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O pai, de 43 anos, contou à polícia que discutiu com o filho pela manhã, antes do acidente, e que os dois acabaram brigando fisicamente. Ele sofreu uma mordida na mão. Após a briga, o pai se refugiou na casa de um irmão, a poucos metros do local, e viu sua casa pegando fogo.

O filho, suspeito de provocar o incêndio na casa do pai, acabou preso. O pai contou que vinha sofrendo ameaças diárias do filho, que sofre com problemas relacionados ao uso de drogas.