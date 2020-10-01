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Incêndio

Após briga entre pai e filho, casa é incendiada em Guaçuí

Cozinha da casa, no bairro São Miguel, ficou destruída depois da discussão. Filho acabou preso suspeito de cometer crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 17:54

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:54

Corpo de Bombeiros controlou as chamas Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um rapaz de 21 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (01), suspeito de provocar um incêndio na casa do pai, após uma discussão,  em Guaçuí, Região do Caparaó. A cozinha da casa, no bairro São Miguel, ficou destruída. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio, registrado por volta das 9h, se restringiu à cozinha, porém, como a casa era de telhado de zinco, o calor fez com que boa parte do teto da casa viesse abaixo.
No atendimento, os militares apontaram que havia indícios de ato criminoso e a Polícia Civil foi acionada. Não havia ninguém dentro da residência no momento do incêndio.
Incêndio destruiu cozinha da casa Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
O pai, de 43 anos, contou à polícia que discutiu com o filho pela manhã, antes do acidente, e que os dois acabaram brigando fisicamente. Ele sofreu uma mordida na mão. Após a briga, o pai se refugiou na casa de um irmão, a poucos metros do local, e viu sua casa pegando fogo.

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O filho, suspeito de provocar o incêndio na casa do pai, acabou preso. O pai contou que vinha sofrendo ameaças diárias do filho, que sofre com problemas relacionados ao uso de drogas.
O rapaz foi ouvido na delegacia regional de Alegre e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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