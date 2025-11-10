Home
Acidente ou crime? O avanço da investigação sobre morte na BR 101 no ES

Inicialmente o caso foi tratado como acidente, mas descoberta da perícia da Polícia Científica mudou o rumo da investigação policial

Luana Luiza

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:27

Caso inicialmente tratado como acidente de trânsito passou a ser investigado como latrocínio após exame revelar perfuração de projétil de arma de fogo na vítima.
Polícia Civil agora investiga a morte de Humberto como latrocínio (roubo seguido de morte) Crédito: Montagem | PC | Arquivo da família

A morte de um homem na BR 101 que chegou a ser tratada como acidente agora é investigada como crime. Humberto Batista da Silva, de 57 anos, foi encontrado morto às margens da rodovia em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (7). Inicialmente, a suspeita era de atropelamento, já que o homem não apresentava sinais aparentes de violência. Mas a perícia da Polícia Científica identificou uma perfuração causada por arma de fogo no olho da vítima.

A Polícia Civil seguiu com a investigação e apurou que Humberto havia recebido uma quantia em dinheiro antes de morrer, mas a carteira dele não foi encontrada. Essa informação somada à constatação da perícia reforçam a suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte), segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, conversou com familiares de Humberto, que foi descrito como uma pessoa tranquila e sem desavenças. Agora eles esperam por justiça para a violência. 

