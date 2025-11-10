Homem desaparece após sair de Rio Novo do Sul para Marataízes

Antônio Marcos Passos dos Santos, de 42 anos, desapareceu no Sul do ES Crédito: Arquivo pessoal

Familiares procuram por Antônio Marcos Passos dos Santos, de 42 anos, que desapareceu na última terça-feira (4) após sair de casa em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com um boletim de ocorrência registrado pela esposa dele, o marido a avisou por volta de 12h30 que estava indo para Marataízes e voltaria em breve. Desde então, ele não fez contato com a família.

O irmão dele o procurou por conta própria e encontrou o carro do familiar parado às margens da rodovia ES 490, a caminho de Marataízes. O veículo estava aberto e o aparelho de som havia sido furtado, sem qualquer sinal do homem por perto.