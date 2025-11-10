Homem desaparece após sair de Rio Novo do Sul para Marataízes
Familiares procuram por Antônio Marcos Passos dos Santos, de 42 anos, que desapareceu na última terça-feira (4) após sair de casa em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com um boletim de ocorrência registrado pela esposa dele, o marido a avisou por volta de 12h30 que estava indo para Marataízes e voltaria em breve. Desde então, ele não fez contato com a família.
O irmão dele o procurou por conta própria e encontrou o carro do familiar parado às margens da rodovia ES 490, a caminho de Marataízes. O veículo estava aberto e o aparelho de som havia sido furtado, sem qualquer sinal do homem por perto.
A Polícia Civil disse que as investigações da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.